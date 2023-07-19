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郭台銘訪北農遲到20分鐘　原因曝光「跟雲林西瓜農一直通電話」

▲▼郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（19）日原訂上午9時30分拜訪北農公司並與濱江市場攤商互動，大批媒體9點出頭就頂著高溫到現場守候。豈料，郭台銘竟然大遲到，甚至9時35分才從信義區豪宅出發，9時50分抵達現場時，距原訂時間已遲到了20分鐘。郭則表示，因為他剛才打電話給雲林的西瓜農，兩人一直通電話。

郭台銘今早原訂9時30分抵達台北市濱江果菜市場，除拜訪台北農產運銷股份有限公司之外，也前往市場內傾聽民眾心聲、與攤商互動。但據幕僚透露，郭直到9時35分才剛從信義區豪宅出發，實際抵達濱江市場時，已經是9時50分。只見在現場苦候多時的中常委周孟蓉，以及一眾媒體記者全都汗流浹背，面色凝重顯得相當不舒服。

郭台銘表示，剛才打電話給一位雲林的西瓜農，剛剛兩人一直通電話，而對方表示雲林農民感謝韓國瑜，因韓當北農總經理時，農民收入最好，因為當時有拍賣人制度，給拍賣人獎金，所以這次要來看看，韓國瑜怎麼建立激勵制度，讓農民收入好，又能讓民眾買到合理的價錢。

郭台銘說這次來北農參觀，是因為從屏東、台東、雲林、彰化、南投、宜蘭，花很多時間研究台灣農漁民的問題，他們都非常辛苦。郭也說，前總統蔣經國時代都有物價會報，對民生物資很關心，當時蔣經國都要去果菜市場看一看，所以自己也到產地去看一看，之前到蘇澳看漁民捕魚回來怎樣賣到好價錢，而這次就來北農看看。郭強調，這是很重要的民生議題，一定要來關心農產運銷。

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