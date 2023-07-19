「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

▲內埔警分局內埔派出所員警勸導廖男返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣廖姓女子帶著哥哥到內埔鄉農會辦事，但她的哥哥到行員下班都不願離去，求助內埔警方，員警到場勸導，並以巡邏車載他回家，他才同意離開，警方熱心的協助，讓他的妹妹非常感激。

內埔警分局內埔派出所日前接獲內埔農會報案，有一名男子從早上農會開門約9時許就坐在座位區休息，直到下午4時農會行員準備下班時仍不願離開，希望警方到場協助了解，並請男子離開。

警方到場看到一名男子坐在農會座位區並喃喃自語，經了解，該廖姓男子年約6旬，廖男的妹妹也在旁邊，並向員警表示，早上打算到內埔農會辦事，哥哥表示希望能同行，因他患有輕微精神疾病，她一開始並不希望帶他來，但他仍堅持要一起去農會，她只好載他一起到農會。但不知辦完事情準備離開時，他堅持不願離開，儘管她不斷勸說其仍無動於衷，不為所動，直到下午4時農會行員準備下班，不得已只好請警方到場協助。

經過警方苦口婆心地勸說，他才願意在妹妹的陪同下由警方載他回家；妹妹表示哥哥十幾年前出過車禍後精神就有點異常，有時還會自言自語，讓她常傷腦筋不知所措，幸好遇到員警及時協助並勸說，讓哥哥點頭願意回家。

內埔警分局長莊順智肯定同仁運用智慧積極協助需要幫忙的民眾，提昇警察正面形象，實為同仁表率！提醒民眾隨時注意家人動態，並予以關懷照顧，確保家人安全，如有需要警方援助，可隨時撥打電話報案。