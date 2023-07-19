天兵半夜尋仇「找錯家」還猛撞警車　　屋主傻眼：根本不認識你

記者許權毅／台中報導

台中一名32歲陳男17日23時許，跑到大里區一處民宅前嗆聲尋仇，屋主黃男受到驚嚇，因為「完全不認識對方」趕緊報案。霧峰警分局獲報後前往，陳男見到員警後情緒激動拒檢，還倒車衝撞警車，員警立刻將他從車上拉下，還在車上搜出安非他命吸食器，全案依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌送辦。

▲台中一名陳男17日深夜跑到一處民宅尋仇，屋主傻眼表示，根本不認識對方，陳男拒檢衝撞警車，遭壓制逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



烏龍嗆聲案發生17日23時，住在大里區中興路上的黃男報案，家前停著一輛轎車，一名年輕男子不斷對著屋內叫囂，轄區內新派出所線上警力立刻抵達現場，發現該男情緒激動，突然跳上轎車內，並且用車輛衝撞巡邏車，導致警車受損。

▲▼屋主黃男趕緊報案，警方到場後，陳男情緒激動衝撞警車，被警方破窗拉下，還在車上搜出安非他命吸食器 。（圖／記者許權毅翻攝）

現場員警立即破窗，將陳男從車上拉出，並且以妨害公務現行犯逮捕，並在陳男車上搜出第二級毒品安非他命吸食器1組。

報案的黃男無奈稱，自己根本不認識陳男，懷疑他可能是「找錯人」，被誤認是冤家，還深夜被恐嚇，決定對他提出恐嚇告訴。警方將陳帶回派出所後，訊後採集尿液，並依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。