雷爆！旅伴群組傳3字　她怒飆髒話爆共鳴：不要再「都可以」了

▲看到要一起出去玩的人傳3字，讓原PO超火大。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

地雷旅伴有很多種，遲到魔、擺爛巨嬰、小氣鬼等等，曾令不少人頭痛不已。就有網友對一種旅伴超感冒，「真的整個超火，說要出去玩，然後根本不給任何意見，好像完全不關他們的事一樣，X！忙的話就不要出來玩啦！」尤其討厭3個字「都可以」，話題引發共鳴。

一位女網友在Dcard匿名發文，「不要再說都可以了，X！」文中表示，他們一群人規劃要出去玩，結果群組裡面就有兩、三個人說「你們決定就好，我都可以」、「我很忙欸！你們討論就好」，不然就是從頭到尾都在潛水、沒表達意見，讓她覺得超火大。

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「好像完全不關他們的事一樣，X！忙的話就不要出來玩啦！連決定一個要討論的時間，都可以超級沒效率。」她也強調，想抱怨的其實不是說「都可以」的人，「而是說了都可以之後，意見又一堆的人」，還有把事情都丟給主揪，不幫忙、不給意見的人也令人火大，「我覺得既然一群人想要出去玩，那起碼要一起好好討論吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

貼文引發共鳴，「我朋友也是這樣，整天都可以都可以，安排行程了，事後又在小帳543」、「我以為我做夢發文，差別是群組永遠有人不回訊息」、「我也不喜歡『都可以』的人，雖然他們是真的都可以，但我自己也會有選擇障礙啊」、「深有同感……之前跟朋友去韓國，也是我在排吃的食物，問他都說都可以，結果到了那邊之後，才在說怎麼沒有什麼什麼。」

還有網友直呼，「隨和真的不是擺爛欸！」提到她曾和一個「都可以」的朋友出去玩，一個人排了所有的行程，從住宿、交通到伙食，連在當地查公車時間也是她包辦，「雖然他真的都沒意見也沒抱怨，但真的去到後來，覺得好像跟一個肉塊出去玩，我都很疑惑，他真的想跟我出來玩嗎？」

另外，熱愛日本的前台大醫師林氏璧，疫情前曾在臉書社團發起票選活動，選出10種雷旅伴，第1名就是「偽裝我什麼都可以的百變怪」，這種人行前會說「沒意見」、「我都可以，你們決定就好」，不參與行程規劃就算了，等到出發後才現出原形，意見一堆、毛超多，堪稱最恐怖的地雷旅伴。