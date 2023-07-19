雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去　鄉民看傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近「頂客族」話題熱議，一名女網友就透露，她和老公年收加起來破200萬，但卻不敢生小孩，當初就連婚宴、蜜月都沒有，頂多在國內旅遊。眼看原PO收入並不低，卻有各種顧慮，許多鄉民不禁傻眼直呼，「根本杞人憂天。」

女網友在PTT提到，目前跟老公的共識是不生小孩，出發點並不在於他們想不想，而是思考大環境到底適不適合孩子生存，「我跟老公兩人年收都100多萬，在一起買了房子後，覺得生活沒有想像中寬裕，我們沒辦婚宴、沒有蜜月，只在國內玩過一次2天1夜的水族館旅遊。」

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她坦言，「光想到房價、物價這樣漲，我就覺得未來的小孩肯定比現在的我們更辛苦。雖然未來還沒到，但孩子出生是不可逆的，與其讓他承擔未來可能沒有好轉或更惡化的風險，倒不如不生。」

▲夫妻倆沒辦婚宴，也沒有去度蜜月。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

原PO不禁感嘆，「看著自己的妹妹生了兩個，但成天跟母親抱怨小孩很花錢，我就覺得小孩若聽到這種話，或知道媽媽有這想法，是不是會很受傷。」

對此，鄉民們紛紛回應，「年收200，只能2天1夜的生活，蠻可憐」、「活得快樂才是重點」、「不生又沒花錢，錢要送銀行喔」、「跟你一樣的想法」、「現實多的是兩人加起來不到100的」、「不後悔就好，人生是自己的」、「200多已經頂標了」、「未來小孩一定比妳爽」、「年薪200妥妥PR90以上」。

另外，也有人好奇，夫妻倆明明算高收入，錢都到哪去了？而原PO則透露，「我們是分散在很多地方投資或存著，老公的工作比較辛苦，想先讓一個人提早退休。」