716遊行柯粉多、女性少　黃珊珊：只會操作！對人民怒吼視而不見

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，但卻被質疑現場人數少，多數人是民眾黨主席柯文哲的支持者，且參與活動的民眾性別比例懸殊。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊批評，當權者只想著操作「人數」、「女性少」這些與核心問題無關的枝微末節，對於人民的怒吼視而不見，縱容側翼與人民對立。

黃珊珊19日表示，遊行結束，居住正義與司法公平仍是人民心中最沉痛的訴求，但當權者只想著操作「人數」、「女性少」與核心問題無關的枝微末節，對於人民的怒吼視而不見，縱容側翼與人民對立。這景象，猶如二十多年前與八年前，國民黨要下台前只會喊團結，在冷氣房中取暖，卻忘記烈陽下人民的呼喊。同樣的，16年前，貪腐的民進黨讓人民失望透頂，人民自由的選票，讓台灣進行了三場政黨輪替，人民很公平，做不好就下台。

黃珊珊指出，台灣經過30多年的民主洗禮，藍綠輪替執政，50歲以上的公民，都經歷過台灣錢淹腳目的年代，年輕就有希望，努力就會成功。但24年過去了，現在的孩子或孫子，為何生活沒有過得比較好？她認為，藍綠拿到政權以後，鑽研政黨的利益，內鬥、爭權奪利、害怕面對人民，沒有長期規劃，短視近利，從四小龍之首到不進則退、年輕人低薪絕望，看不到先進國家的車尾燈，年輕人還要上街爭取司法公平與居住正義。

黃珊珊痛批，藍綠只會搞對立、撕裂社會，將台灣社會一分為二，藍綠自然歸隊，不需要任何努力與建設，因為，「你不投給我，難道要投給其他黨嗎？所以，他們不需要聽你的意見，因為你沒有其他選擇」。她開嗆，藍綠的黨內派系不但彼此仇視，還共同分贓，派系利益高於政黨利益，更高於人民利益，這樣的劇本已經上演20多年，大家還是樂此不疲。

但是，黃珊珊強調，今年有第三個選擇，唯有找一個可以團結台灣的人，組成聯合政府的優質執政聯盟才有機會討論與面對下一代的困境，社會住宅不會只蓋八年就蓋好，而產業升級與轉型也不可能在八年完成，只有長遠規劃、徹底執行，放下盤根錯節的政黨利益，才有機會浴火重生。