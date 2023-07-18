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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李德維追問周玉蔻「性霸凌」案　陳建仁：不評論個案

▲▼陳建仁立法院備詢 性平三法 不知道張淑娟與周玉蔻案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻與蔡玉真，去年誣指前中國小姐張淑娟是緋聞案女主角，遭張提告，後遭檢方依違反《個資法》及加重誹謗罪起訴。行政院長陳建仁今（18日）被詢問是否將「性霸凌」納入「性平三法」修法範疇，他說，不太清楚這件事，也不會評論個案，且性騷擾與性霸凌並不相同。

立法院今天邀請陳揆率相關部會首長，提出「性騷擾防治相關事宜」專案報告並備質詢。

國民黨立委李德維質詢時關切，媒體人周玉蔻在節目裡面指控張淑娟「滾床單」，陳建仁是否知道此事？陳建仁說，「不知道欸，我不太清楚這種事情」；李德維追問，陳建仁知道前中國小姐張淑娟嗎？真的不知道？建議行政院的幕僚單位，應該要讓陳揆了解重要的新聞，他真的無法想像陳揆不知道，「真的太特殊了」。

陳建仁還追問說，這是什麼時候發生的事情？李德維說，這是去年發生的事情；陳建仁聞言便說，「那我就不可能知道了」；李德維表示，陳揆應該要苦民所苦，才會是好的行政院長；陳建仁回應，在講性別平權、性騷擾防治的時候，他認為不適合評論個案。

不過，李德維續解釋「案情」指，該案是轟動全國、全台灣大概沒有人不知道，張淑娟被電視節目的主持人大喇喇地這樣講，她認為這是一種性霸凌，因此要詢問，此次「性平三法」對於遭受性霸凌的當事人，是否給予相關協助？雖然張淑娟提告加重誹謗罪，誹謗與性騷擾不太一樣，但請問行政院是否有做出相關防治？

對此，陳建仁表示，他不方便評論個案，因為不了解其情形，而性騷擾與性霸凌並不相同。法務部長蔡清祥補充，現行《刑法》針對妨害名譽、誹謗本來就有規定可以依法追訴，性霸凌歸性霸凌，與性騷擾是不同的。

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