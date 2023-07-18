陳建仁贊成政黨輪替？行政院澄清：指民主國家一般情況非現在

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委曾銘宗18日質詢時問及有6成民眾期盼政黨輪替，行政院長陳建仁答詢時說，在自由民主法治國家，政黨輪替一向是很多人的想法。對此，行政院發言人林子倫澄清，院長所指是政黨輪替即責任政治的展現，所述為一般性情況，而非認為台灣現在應該政黨輪替。

行政院發言人林子倫18日表示，有關媒體詢問上午陳建仁院長回應曾銘宗委員質詢相關議題，在提到政黨輪替部分，陳院長即清楚說明，在全球各自由民主法治國家，大部分民眾對於民主體制中的責任政治原則皆表認同，而政黨輪替即是責任政治的展現，陳院長所述為一般性情況，而非認為台灣現在應該政黨輪替。

林子倫表示，有關中央政府累計債務議題，馬前總統執政8年期間，中央政府債務由3兆6,644億增加至5兆3,988億，增幅達1兆7,344億；自蔡總統2016年上任後，截至2023年7月7日，中央政府累計債務從5兆3,988億微幅增加至5兆8,338億，僅淨增加4,350億，若排除因應Covid-19百年大疫之特別預算所舉債6,365億，甚至還淨減少2,015億。

林子倫表示，政府近年來積極與民間合作，致力經濟發展，包含投資前瞻基礎建設、推出台商回流三大方案等，讓台灣經濟表現名列世界前茅，亦使近年來政府總預算稅入優於預期。

林子倫還說，政府嚴守財政紀律，債務未償還餘額決算數占當年度GDP之比率相較2015年的31.05%已下降至2022年之26.13%。未來政府將持續透過各項政策措施，維持經濟發展動能，並嚴守財政紀律，讓全民都能共享經濟成長果實，也降低政府與國人負擔。