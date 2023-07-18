性平三法嚇阻師生戀？　陳建仁：應該往這方向走

▲陳建仁（左）與潘文忠（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

師生戀是否該被禁止？行政院長陳建仁今（18日）表示，禁止未成年學生與老師之間的師生戀，是應該往這個方向來走；教育部長潘文忠也說，應該保護未成年兒少，未成年與成年是應該審慎思考的份際，另對於教學專業倫理，未來將針對可能樣態做指引，讓學校有客觀依據。

行政院院會16日通過「性別平等教育法」修正草案，增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，被解讀為「禁止師生戀」，更引發違憲的疑慮。

民進黨立委林宜瑾今天上午在立法院臨時會質詢時關切，應該全面禁止老師與未成年的學生談師生戀，第一是考量到國小、國中、高中校園的特殊，學校其實是個有點半封閉的小社會；第二她並不相信權力，老師與未成年的學生之前存在多重的權力不對等，必須受到約束；第三與未成年學生發展師生戀的老師，可以公平對待每位學生嗎？第四，教師有教學專業，若藉此逞私慾，是相當失格的行為；第五，應將「把諮商當事人的利益擺在第一順位」的概念應納入修法內容。

對此，潘文忠說明，成年與未成年是重要、應該要去考慮的，這次修法本來就是以保護被害人為思考，尤其要特別保護未成年兒少，「未成年與成年是我們應該要審慎思考的份際」，此外，這次也特別討論到權勢型的校園事件，若修法順利通過，未來會對於教學專業倫理的部分，做更深入的可能樣態的指引，未來在執行上，學校也比較有客觀的依據。

陳建仁也表示，禁止未成年學生與老師之間的師生戀，是應該往這個方向來走，所以在這次修法當中，也把它納進來。