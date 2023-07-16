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南警查緝色情客人小姐竟憑空消失　養生會館藏有暗室

▲台南市警五分局專案小組於15日晚上9時許，持搜索票查獲北區某養生會館從事性交易，查獲林姓負責人等9人，全案依妨害風化等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局專案小組於15日晚上9時許，持搜索票查獲北區某養生會館從事性交易，查獲林姓負責人等9人，全案依妨害風化等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局專案小組於15日晚上9時許，持搜索票查獲北區某養生會館從事性交易，客人與小姐均在「暗室」躲避警方查緝，查獲林姓負責人等9人，全案依妨害風化等罪嫌送辦。

▲台南市警五分局專案小組於15日晚上9時許，持搜索票查獲北區某養生會館從事性交易，查獲林姓負責人等9人，全案依妨害風化等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局警方接獲民眾檢舉，位於北區西門路4段的某養生會館，打著美容Spa的名義，實則從事半、全套色情按摩。警方多日偵查後，彙整相關事證向台南地院聲請搜索票獲准。專案小組於15日晚上9時，發現該店男客絡繹不絕，即持搜索票進入店內執行搜索，櫃檯人員堅持不開啟通往包廂區之鐵門，警方使用強制力破門後，竟發現數間包廂內竟無任何小姐及客人。

▲台南市警五分局專案小組於15日晚上9時許，持搜索票查獲北區某養生會館從事性交易，查獲林姓負責人等9人，全案依妨害風化等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經專案小組仔細搜查，發現6樓某處牆面實為暗門，進入後為負責人居所，4男3女正一起坐在客廳，聲稱是老闆的朋友，但彼此間又神色緊張，場面略顯尷尬，而一旁衣櫃內又傳出聲響，經查原來有小姐躲在衣櫃內隔間，被警方發現，也只能乖乖就範。

▲台南市警五分局專案小組於15日晚上9時許，持搜索票查獲北區某養生會館從事性交易，查獲林姓負責人等9人，全案依妨害風化等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，其中一名男客表示，正在全裸色情按摩時，聽到警方破門的聲音，工作人員趕緊要求大家穿上衣服，並帶領他們前往一間密室躲藏，昏暗的走廊上，擠滿規避警方取締的小姐及客人，爭先恐後躲進密室。

清查後發現多名男女確實正進行半套色情按摩，現場查扣營業所得、監視器主機鏡頭、暗門遙控器、保險套及潤滑油等相關證物，帶回服務小姐3名及男客4名，全案訊後將男客及女按摩師依違反社會秩序維護法裁罰，另56歲林姓負責人及63歲林姓工作人員依妨害風化罪嫌送辦。

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