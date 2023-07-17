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他身上有槍！台南熱心民眾舉報　持槍男睡夢中被逮

▲台南市警三分局接獲線報查獲郭姓男子持有手槍、子彈，依法緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局接獲線報查獲郭姓男子持有手槍、子彈，依法緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局接獲熱心民眾舉報，稱見一男子疑似持槍走入民宅，三分局獲報後立即通報偵查隊及海南派出所馳赴現場查處，經到場調閱周邊監視器確認無誤，即部署攻堅，在睡夢中緝獲34歲郭姓男子持有非制式手槍1支及子彈，全案偵訊後依槍砲罪嫌送辦。

警方指出，進行攻堅時，與郭姓犯嫌同住之邱姓友人正好步出房門，經其同意讓員警進入搜索，而郭姓犯嫌（男、34歲、台南市人）當時正呼呼大睡，員警當場在電視櫃上發現一個彈夾（內有子彈），隨後又在床上的枕頭下查獲非制式手槍1支等證物。

▲台南市警三分局接獲線報查獲郭姓男子持有手槍、子彈，依法緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搜索時由於郭嫌一直昏睡，且久叫不醒，詢問邱姓友人得知兩人搬來安南區僅月餘，近期難以入眠，因此有服用安眠藥的習慣，為慎重起見，通知119協助下先行戒護就醫，全案於警訊後移請台南地檢署偵辦，繼續追查槍枝來源。

▲台南市警三分局接獲線報查獲郭姓男子持有手槍、子彈，依法緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三分局分局長劉怡宗表示，透過「社區警政再出發」的宣導下，民眾對於治安關注度大幅提升，本案即是熱心民眾發現可疑積極通報，員警全力查緝不法，清源刨根的最佳案例，也藉此機會呼籲民眾，如遇不法，請立即撥打110報案，警方將立即處置。

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