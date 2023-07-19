最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

▲最近因新法修正，讓當兵、體檢等話題再度在男子間們熱燒，街訪突即隊也順勢上街做調查了解民眾心聲。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

一說到當兵，大多數男子都超有共鳴，不論是當過的、還是還沒當的都有很多意見，畢竟這可是攸關生涯的人生大事之一，而自義務役從4個月役期恢復成1年的政策拍板定案後，一直到最近兵役體位區分標準改版，都讓當兵話題再度熱絡起來。ETtoday《街訪突即隊》好奇男生們關於兵役體檢的經驗和看法，決定上街來一場「不專業體檢」幫大家召喚回憶，沒想到還真的搜集到了不少光怪陸離的兵役體檢都市傳說，讓韓老師也忍不住笑說「這太有趣了吧」！

體檢當然需要工具輔助，只見韓老師拿著捲尺、體重計跟視力檢查表，幫路人男子們檢查身高、體重及視力，結果不用說當然是沒有一個準的、完全瞎忙一場，其中一位頂著圓圓肚子的熟男，一量完體重就笑說「OK～體重秘密」，但當年他可是有順利通過兵役體檢，還當了兩年的兵。不過也有訪問到因心律不整而沒有入伍的男生，韓老師表示，「現在新版兵役體位區分標準，如果是因姿態性心搏過速症候群或血管迷走神經性昏厥而免役，需經由心臟科或神經內科診斷確定才能成立，還有其他嚴格的規定哦。」讓受訪者開玩笑表示「真是好險生對時代了」。

當《街訪突即隊》的阿肥說自己有當過兵時，韓老師立刻給了一個懷疑眼神，讓阿肥急得跳腳澄清不要看他現在肉肉的，「以前體檢還是70、80公斤，最瘦時去當兵、退伍就胖了……」，事實上，根據現在改版後的兵役體位區分標準，身高在158～195公分的男生，BMI為16.5～32之間屬於常備役體位；BMI介於15～16.5、32～35之間是替代役體位。而且新版標準身高155公分至157公分的男生，只要沒有BMI小於15、大於35，都要當替代役，讓原本身高沒達舊版標準的男生也有機會一圓軍旅夢。

受訪男子中有一位分享「本來以為會因為視力問題免役」，原來他的最佳矯正視力是0.6、近視相當深，台灣有高度近視困擾的人不在少數，而在新版兵役體位區分標準中，一眼散瞳後必須近視超過1100度，或視差超過500度，最佳矯正視力未達0.6者才符合免役資格。而大多數受訪男生都是頭好壯壯的健康寶寶，當過兵或是即將入伍去；不過有男生表示自己的朋友因十字韌帶斷裂沒辦法當兵，但現在新法修正後，十字韌帶斷裂者經治療1年後導致關節炎病變，除了要有X光檢查報告證實之外，還必須有腫脹、疼痛、熱感等症狀才有可能免役。

阿肥則是分享有朋友患有妥瑞氏症，疑惑這樣是否需要當兵？韓老師解答，依新法標準，妥瑞氏症除了確診之外，還需提供完整6個月以上治療病歷，若治療未滿6個月，需體位未定半年，半年後還要經神經內科專科醫生診斷後才能判定是否免役。「聽說是軍方為了防止有人演技太好想藉此逃兵役，所以才嚴格繁複審核」。另外像是滿多人也擔心貧血問題，醫師表示，須經由電泳或基因檢查確認為遺傳性貧血，且色素低於12gm/dL才可判斷為免役。

有受訪者分享自己的朋友為了不當兵故意吃胖，每天狂塞珍奶、烤肉，體檢當天還猛灌水，但終究還是「做白工」，其實他認為不必這樣，「要當兵就乖乖體檢，老一輩的說當完兵才像個真男人」而且他還很期待可以遇到像戲劇《新兵日記》裡一樣很正的士官長。阿肥則是回想體檢時表示，「我記得穿著體檢衣，然後很多人在醫院裡排隊，本來以為一下子就好了，結果整個上午耗在那裡」；但現在的役男不必擔心這些了，韓老師笑說現在役男體檢不僅提供舒適的體檢袍，而且環境明亮、動線流暢，「更讚的是更衣時，配置大型體檢包可裝私人物品，加強役男的隱私保護」；也不一定得重返戶籍地才能體檢，「如果當時讀書或工作在新北市，可以申請異地代檢服務」超級便民。

役期新法以及新版兵役體位區分標準，都讓男子們再度討論起這個人生重要話題，熟男叔叔表示「我們年輕時為國家盡義務，也希望年輕人來為國家盡義務」，鼓勵大家1年兵當好當滿；另一名當過兵的男子則認為這是一個「人生只有一次的機會」，更是可以鍛鍊身心，讓人從大男孩蛻變成真男人；也有人覺得當兵其實滿好玩的，因為可以交到很多朋友。

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