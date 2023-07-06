台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

▲伯朗大道金城武樹每年吸引數十萬人前往。（圖／記者黃克翔攝）



文／中央社

台東縣政府交觀處網站將知名的「金城武樹」名稱換成奉茶樹，同時指示相關單位日後公務上不能使用「金城武樹」。台東縣池上鄉長林建宏盼能和金城武經紀公司聯繫沿用舊名。

台東池上知名的「金城武樹」是近年台東吸引最多觀光客的景點，每年春節假期均湧入約15萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前台東縣政府交通及觀光發展處網站上的景點介紹，將「金城武樹」名改換成「奉茶樹 （金城武樹）」，長榮航空6月29日在台東召開「10年奉茶樹‧深耕在地情」時，提供給媒體的資料也稱奉茶樹。

林建宏今天接受中央社記者電話訪問表示，日前接獲台東縣政府告知，日後公務上不在使用「金城武樹」，要改為奉茶樹。

長榮航空總經理孫嘉明6月29日接受媒體聯訪時表示，長榮航空自2013年認養奉茶樹，至今已經10年，每個合約都有其年限，但年限到了，就不得再使用金城武樹的名稱。

長榮航空公關答覆中央社記者詢問表示，10年前長榮就已將池上這顆全台灣最幸福的樹取名為「奉茶樹」。命名由來主要是傳承早期農村流傳下來的「奉茶」美德，希望藉此呼籲所有旅人共同關注在地、守護池上。

台東律師吳漢成表示，一般民眾習慣稱呼「金城武樹」所以民眾稱「金城武樹」沒有法律上的問題；台東縣政府工商管理課長管治媛表示，「金城武樹」已經是約定成俗的說法，民眾的稱呼沒有法律上的問題，但對方如堅持提告就由法官去判斷，「一時間要叫那麼多人改，又困難度」，就看法官裁判了。

目前Google Maps搜尋，有標註「奉茶樹」，也有標註「金城武樹」但註明為因廣告而聞名的地標。

林建宏表示，日前接獲台東縣政府告知，日後公務上不能使用「金城武樹」，避免侵權，一律改為「奉茶樹」。但是，名樹品牌建立不易，道路指標也都寫「金城武樹」，大家都叫習慣了，地方上沒有人想看到改名為「奉茶樹」，他將透過友人聯繫藝人金城武的經紀公司，盼續沿用舊名。