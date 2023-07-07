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即新聞小編挑戰「一日策展助理」　看到一物先腿軟：我可能不適任啦…

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲即新聞備受歡迎的單元「瞧百職」這回前進台中「科博館」，由小編挑戰「一日策展助理」，殊不知竟遇到「驚心動魄」的場面！（圖／擷取自「即新聞」影片，下同）

生活中心／綜合報導

期待已久的暑假終於開跑！要說台中哪一個地方能帶孩子放電兼學習新知，相信很多家長的首選就是國立自然科學博物館（簡稱「科博館」）。就如即新聞的小編海派罐頭所說，「台中科博館一直是熱門景點，因為館內豐富的自然科學展覽以及有趣的互動裝置，都很適合大小朋友一起同樂，百逛不膩！」尤其最近開展的《驚心洞波：黑洞暨重力波特展》，光是帶有諧音哏的展名就勾起大家的好奇！這一回，海派罐頭不僅要帶螢幕前的觀眾去看展，對於博物館工作充滿好奇的他，更要體驗「一日策展助理」，跟著科博館助理研究員王斌威博士來場「腦力篇」與「體力篇」的終極考驗。

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

即將進入試驗的海派罐頭，首先來到館員討論展覽工作的會議室，王斌威表示，策展前要準備的事情非常多，「不管是主視覺的素材，展覽本身要展示的內容、呈現的方法，都要花很多時間去討論。展覽開始後，有沒有一些搭配的活動，都對一個展覽成功與否是非常重要的！」 以這次與天文知識相關的《驚心洞破》特展來說，雖然是王斌威熟悉的領域，但「3、4個月的準備時間還是跑不掉！」他也幽默道，「從這次的展覽名稱來看，大家都可以理解是從『驚心動魄』這個成語去轉變的，其實這正好也代表我們這些策展人以及合作團隊的心情。」

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

在得知海派罐頭自告奮勇要加入策展團隊時，王斌威也提醒他《驚心洞破》從發想到實際設計、策展的難處，包括怎麼把黑洞、重力波等困難的概念，透過影像或聲音等手法去轉化，如何把科學變成一個有趣的故事和互動，讓大人小孩都能產生共鳴等，這些都是策展人想要達成的目標。「所以我們也需要一個很強的團隊，協助我們去做導覽！」

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

沒錯，海派罐頭的第一個考驗「腦力篇」，就是要挑戰難度頗高的導覽工作！帶著這位菜鳥導覽員走逛展間的王斌威，首先先從入口處的時鐘、地板上扭曲的線條等意象，臨時抽考海派罐頭對它們的觀察力與理解力，沒想到海派罐頭出乎意料的「有天份」。接著王斌威親自向海派罐頭解釋3個重點展示區，主要是為了訓練海派罐頭能否立刻吸收並且融會貫通，以專業且生活化的口吻讓觀眾一聽就懂。

沒想到到了驗收的時候，雖然海派罐頭擁有十足親和力，並且一次比一次進步，但講述到專業的內容時，還是容易忽略掉要帶給觀眾的重點。王斌威也安慰海派罐頭說，「也不要太傷心，一個好的導覽人員其實需要經過很長久的訓練，在新特展進行時，他們就要花很多時間去讀書、了解相關知識，甚至還要考試，所以小編還是好好做自己的主持工作就好了。」讓海派罐頭也不好意思地噴笑！

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

誰知挑戰還沒結束，王斌威提醒海派罐頭，「身為策展團隊的一份子，不只智力方面，體力的考驗也是非常重要的！」他邊說邊示意背後的登高梯，原來展場的燈光非常重要，為了不破壞觀眾的觀展體驗，一旦有狀況就要盡快處理。沒想到這關完全戳到海派罐頭的死穴，因為他竟然有「懼高症」！？

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

雖然海派罐頭一度對著鏡頭說「責任來我就扛（笑）」，但眼看這麼高的梯子，他還是擠出苦笑道，「我覺得策展助理這個工作……我可能不適任喔！」中途經過讓海派罐頭差點崩潰的誤差，好不容易在導演的默許下，讓摸到電燈的他開心宣告「挑戰完成」，在高處已然腿軟的海派罐頭分享他的挑戰感言，「我心情就跟這個黑洞一樣，無限的黑、無限的沉重啊！」流著滿滿手汗的他再次呼籲，「如果你有懼高症，策展人員這門工作真的不太適合你啊！」

經過一整天的體驗，海派罐頭和團隊這才發現，原來策展不只要動腦，還得要扛起許多體力活的工作，但能親身參與特展背後的工作流程，還是一段相當令人難忘的職人體驗。王斌威也大讚海派罐頭非常勇於挑戰的工作態度，畢竟這個工作強度與特殊性，如果沒有對展覽與博物館事務抱有熱情與興趣，真的很難堅持下去。

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼瞧百職,國立自然科學博物館,科博館,即新聞,台中,海派罐頭,驚心洞破,特展,展覽,博物館,天文,黑洞。（圖／擷取自即新聞影片）

最後，王斌威也送上此次《驚心洞波》取材黑洞意象，所做的特色甜甜圈紀念品，希望無論是海派罐頭或是螢幕前的觀眾，都能趁著暑假時間幫自己或孩子安排「科博館Fun Day」，特展除了有定時的解說場次，同時也有推廣講座以及繪本說故事等活動，適合大小朋友了解並加入。在這個夏天，抱著期待的心，跟著科博館一起探索浩瀚的宇宙與未知的秘密。

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