新北三重後竹圍公園新風貌　汪汪臘腸狗主題遊具超吸睛

▲三重後竹圍公園臘腸狗主題遊具啟用。（圖／新北市三重區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區後竹圍公園遊戲場重新整建完成，新的遊戲場是以可愛臘腸狗為主題設計，除了小朋友最愛的溜滑梯，還結合了攀爬筒、吊橋、音樂板、遊戲板等功能，轉動狗耳朵的把手，還能發出狗吠聲，雖腹地不大，只有110平方米，但卻濃縮了這麼多的遊樂設施，可說是麻雀雖小，五臟俱全，擄獲小朋友的眼球，紛紛搶先體驗。

三重區公所表示，後竹圍公園興建於1997年至今已逾25年，隨人口結構及民眾使用習慣的改變，以及周邊公園的翻新；相形之下，原有公園逐漸沒落，加上舊有遊具及地墊皆老舊，在地方里長的建議及李倩萍議員建議款的協助下，公所於2022年11月開始進行整建工程，將公園內遊樂場域及設施區域全面更新，除了打造主題遊戲場，也更新了成人體健區設施，以滿足各年齡層民眾休閒遊憩的需求及安全。

▲後竹圍公園遊具啟用。

三重區長王坤南指出，此次整建重點為公園遊戲空間，打造出特色公園，讓後竹圍公園在周邊環繞多個大型公園下，仍保有其特點。並且還增設符合主體的骨頭造型搖搖樂及鞦韆，是活潑可愛的遊戲場。

王坤南表示，特別感謝李倩萍議員及永德里陳冠霖里長，積極爭取市府景觀處補助經費，公所才能打造更完善且有趣的遊玩休憩空間，歡迎市民朋友多加利用。

▲後竹圍公園遊具音樂板。