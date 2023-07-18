剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北中和一名在補教業工作的28歲女子日前出門過馬路時，遭右轉的69歲小黃駕駛輾過，搶救仍不治。對此，景平里里長游一龍表示，案發時他有趕到現場救援，直到晚上聽到拔管的消息，讓他忍不住哭了出來，「我真的呼籲政府要全面開通人車分流」。

游一龍表示，案發當時他在現場進行救援，直到晚上聽到女子拔管的消息，讓他忍不住在捷運上哭了出來，「我真的呼籲政府要全面開通人車分流，人在走的時候車不走，車走人不走，這樣才能有效避免碰撞，不要再發生憾事」。

游一龍指出，車輛都是沒看到才撞上去，誰會沒事往行人撞，「X的，里長我真的很難過。然後隔一週這個十字入口又發生車碰車的死亡車禍，拜託大家一定要慢，遵守交通規則」。

網友看完紛紛留言，「我住在這附近，常常走這條斑馬線，但我只要一看到秒數少於十秒基本上我不敢過，因為雙和醫院出來右轉的車很多時候都開很快，而且不會讓，非常危險」、「建議這改成多時相路口，這上下學時間學生用路人很多需要警察站崗，看義交在哪指揮根本沒人鳥他常常看到義交在那大吼大叫」。

▲蔡男與妻子今年3月剛前往歐洲蜜月旅行，沒想到新婚8個月就天人永隔。（圖／蔡先生提供）



回顧此案，6月27日一早出門上班，過斑馬線時卻遭右轉的小黃撞上，整個人被捲入車底，送醫搶救診斷頭骨骨折、顱內出血，經過8天搶救後，因心跳、血壓急速下降，決定拔管。

女子的蔡姓丈夫表示，駕駛是69歲戴助聽器的司機，事發當天司機有到醫院道歉，哭著不斷說「對不起」、「沒看到」、「不小心」，過程中明顯感覺到司機反應比常人還慢，但交通部卻修法將計程車駕駛年齡提高至70歲，讓他難以接受，「好好健康的人，就被一個冒失的駕駛在短短幾秒鐘奪走性命，我們國家怎麼會讓這種人持續上路？還是職業駕駛？」

蔡男強忍著悲痛呼籲，他希望太太的犧牲不是只有這樣，期盼大家能夠多加關注行人安全通過路口的問題，甚至是能夠修法，經過路口時車輛就需要停下禮讓行人。