　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

▲▼ 新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北中和一名在補教業工作的28歲女子日前出門過馬路時，遭右轉的69歲小黃駕駛輾過，搶救仍不治。對此，景平里里長游一龍表示，案發時他有趕到現場救援，直到晚上聽到拔管的消息，讓他忍不住哭了出來，「我真的呼籲政府要全面開通人車分流」。

游一龍表示，案發當時他在現場進行救援，直到晚上聽到女子拔管的消息，讓他忍不住在捷運上哭了出來，「我真的呼籲政府要全面開通人車分流，人在走的時候車不走，車走人不走，這樣才能有效避免碰撞，不要再發生憾事」。

游一龍指出，車輛都是沒看到才撞上去，誰會沒事往行人撞，「X的，里長我真的很難過。然後隔一週這個十字入口又發生車碰車的死亡車禍，拜託大家一定要慢，遵守交通規則」。

網友看完紛紛留言，「我住在這附近，常常走這條斑馬線，但我只要一看到秒數少於十秒基本上我不敢過，因為雙和醫院出來右轉的車很多時候都開很快，而且不會讓，非常危險」、「建議這改成多時相路口，這上下學時間學生用路人很多需要警察站崗，看義交在哪指揮根本沒人鳥他常常看到義交在那大吼大叫」。

▲▼ 新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

▲蔡男與妻子今年3月剛前往歐洲蜜月旅行，沒想到新婚8個月就天人永隔。（圖／蔡先生提供）

回顧此案，6月27日一早出門上班，過斑馬線時卻遭右轉的小黃撞上，整個人被捲入車底，送醫搶救診斷頭骨骨折、顱內出血，經過8天搶救後，因心跳、血壓急速下降，決定拔管。

女子的蔡姓丈夫表示，駕駛是69歲戴助聽器的司機，事發當天司機有到醫院道歉，哭著不斷說「對不起」、「沒看到」、「不小心」，過程中明顯感覺到司機反應比常人還慢，但交通部卻修法將計程車駕駛年齡提高至70歲，讓他難以接受，「好好健康的人，就被一個冒失的駕駛在短短幾秒鐘奪走性命，我們國家怎麼會讓這種人持續上路？還是職業駕駛？」

蔡男強忍著悲痛呼籲，他希望太太的犧牲不是只有這樣，期盼大家能夠多加關注行人安全通過路口的問題，甚至是能夠修法，經過路口時車輛就需要停下禮讓行人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
遭控「性侵女實習生」　攝影師周宜賢發聲了
28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話
何超蓮認了「結婚後沒見過竇驍」　分開生活1個多月
雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10個月
性慾強＝性能力好？最美博士搖頭　吐「最完美狀態」
不譁眾取寵、不花言巧語！　王令麟力挺：唯有侯友宜當選兩岸才會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10月

快訊／國道台南路段4車追撞　1人受傷送醫

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

豪大雨！花蓮12人溯溪隊7人受困沙婆噹溪　警消緊急救出

「庭長跟我是兄弟」司法黃牛削議員1395萬　送給兒子叫小姐3P

獒犬街頭突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死！飼主重罰11萬

執行署第4波拍賣im.B　愛馬仕各式精品「105次競價」進帳百萬

快訊／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車「輾爆頭顱」喪命

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

陳奕迅被張學友嚇到脫口：WTF！　拒汽車.化妝品...「我要鹽水雞贊助」

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10月

快訊／國道台南路段4車追撞　1人受傷送醫

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

豪大雨！花蓮12人溯溪隊7人受困沙婆噹溪　警消緊急救出

「庭長跟我是兄弟」司法黃牛削議員1395萬　送給兒子叫小姐3P

獒犬街頭突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死！飼主重罰11萬

執行署第4波拍賣im.B　愛馬仕各式精品「105次競價」進帳百萬

快訊／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車「輾爆頭顱」喪命

Nissan「Serena高顏值特仕車」亮相！日本製空力套件、輪圈上身

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

遭控趁醉酒「性侵20歲女實習生」　攝影師周宜賢發聲：我嚇傻了

季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

揮別前兩戰陰霾　李子強新增「武器球種」對樂天派上用場

熟悉的黃子鵬最對味　姚冠瑋首次MVP跳舞「緊張冒汗」　

11年情侶YTR傳懷孕！　限動網抓包「拍片公開曬肚」：被發現了

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

首局為好球帶衝了　丘總：第一打席就出去振奮一點

80歲爺為挑戰滑水鍛鍊肌肉　狂摔數次後成功起滑超熱血

社會熱門新聞

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」4毒蟲下場曝

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

遭控誘騙失智翁上億資產「消業障」！　行天宮回應了

偷吃牙醫「月拿11萬生活費」　牙助要賠正宮2百萬

異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

華航準空姐遭輾亡　家屬提國賠告贏花蓮縣府

台夫妻吸金39億逃亡21年　擁泰國菁英簽證洩底

夫妻談判出事！老公怒開特斯拉　把BMW撞進超商

虐死3歲男童　基隆保母夫婦判賠確定

更多熱門

相關新聞

新北提前完成24組抽水機組更新

新北提前完成24組抽水機組更新

面對氣候詭譎多變，隨著降雨事件愈來愈劇烈，新北市政府水利局辦理7座抽水站24組抽水機組更新，包含塔寮坑站5組、江子翠站4組、新海站5組、光復站3組、長元站2組、永和站3組及工商路站2組，於去年5月18日開工，原預計今年8月底完工，已提早在6月底發揮抽水功能，將可增加機組揚程30%及抽水量每秒14.35立方公尺，提高整體防洪戰力。

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

關鍵字：

新北中和車禍計程車聽障

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

三上悠亞引退　最終作品公布！

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面