新北增加整體防洪戰力　提前完成24組抽水機組更新

▲塔寮坑抽水站新設機組已發揮抽水功能。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面對氣候詭譎多變，隨著降雨事件愈來愈劇烈，新北市政府水利局辦理7座抽水站24組抽水機組更新，包含塔寮坑站5組、江子翠站4組、新海站5組、光復站3組、長元站2組、永和站3組及工商路站2組，於去年5月18日開工，原預計今年8月底完工，已提早在6月底發揮抽水功能，將可增加機組揚程30%及抽水量每秒14.35立方公尺，提高整體防洪戰力。

水利局長宋德仁表示，這次機組更新與以往不同的是，引進最新的環保引擎，兼具防災及環保概念，機組啟動方式採用電瓶啟動，其實就跟汽車發動一樣，啟動機組速度更快，至少增加2至3分鐘應變時間，此外，改由空氣冷卻式，在後續維護保養上比較簡單，成本也比較低，剛更新完的設備，妥善率高，可有效發揮機組抽排水功能。

▲江子翠抽水站新設機組已發揮抽水功能。

塔寮坑抽水站柯站長說，此站共有8台機組，2019年已更新3組，這次再更新的5組，都是超過20年以上機組，能避免原先老舊機組容易發生故障的窘境，現在機組在操作時，所產生噪音更低，排放廢氣更少，符合環保法規，目前8台機組都更新完成，讓我們在操作機組時更可靠及穩定，肩負起最後一道「防汛守門員」的工作，對市民生命、財產又多一份保障。

水利局表示，抽水站大多都已建置超過10年，為了確保抽水機組運作正常，每年除了委託專業廠商進行維護保養外，並請顧問公司辦理抽水站安全評估作業，由專業技師檢查機組設備效能，同時依據評估結果，持續向中央單位爭取經費補助汰換老舊機組，讓防汛整備工作不中斷，打造安全無虞的生活環境。

▲塔寮坑抽水站站員在啟動機組前檢查電瓶情形。

▲塔寮坑抽水站進行柴油引擎安裝作業。





▲江子翠抽水站4組抽水機組更新完成。

▲永和抽水站3組抽水機組更新完成。