　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北增加整體防洪戰力　提前完成24組抽水機組更新

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲塔寮坑抽水站新設機組已發揮抽水功能。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面對氣候詭譎多變，隨著降雨事件愈來愈劇烈，新北市政府水利局辦理7座抽水站24組抽水機組更新，包含塔寮坑站5組、江子翠站4組、新海站5組、光復站3組、長元站2組、永和站3組及工商路站2組，於去年5月18日開工，原預計今年8月底完工，已提早在6月底發揮抽水功能，將可增加機組揚程30%及抽水量每秒14.35立方公尺，提高整體防洪戰力。

水利局長宋德仁表示，這次機組更新與以往不同的是，引進最新的環保引擎，兼具防災及環保概念，機組啟動方式採用電瓶啟動，其實就跟汽車發動一樣，啟動機組速度更快，至少增加2至3分鐘應變時間，此外，改由空氣冷卻式，在後續維護保養上比較簡單，成本也比較低，剛更新完的設備，妥善率高，可有效發揮機組抽排水功能。

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲江子翠抽水站新設機組已發揮抽水功能。

塔寮坑抽水站柯站長說，此站共有8台機組，2019年已更新3組，這次再更新的5組，都是超過20年以上機組，能避免原先老舊機組容易發生故障的窘境，現在機組在操作時，所產生噪音更低，排放廢氣更少，符合環保法規，目前8台機組都更新完成，讓我們在操作機組時更可靠及穩定，肩負起最後一道「防汛守門員」的工作，對市民生命、財產又多一份保障。

水利局表示，抽水站大多都已建置超過10年，為了確保抽水機組運作正常，每年除了委託專業廠商進行維護保養外，並請顧問公司辦理抽水站安全評估作業，由專業技師檢查機組設備效能，同時依據評估結果，持續向中央單位爭取經費補助汰換老舊機組，讓防汛整備工作不中斷，打造安全無虞的生活環境。

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲塔寮坑抽水站站員在啟動機組前檢查電瓶情形。

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲塔寮坑抽水站進行柴油引擎安裝作業。

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲江子翠抽水站4組抽水機組更新完成。

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲永和抽水站3組抽水機組更新完成。

【更多新聞】

►基隆Podcast分享企業認養候車亭　副市長邱佩琳盼延續父親精神

►68歲綠資深前議員游祥耀離世　他憶過往喊：正義武士持續流傳

►基隆情殺案！男持刀殺死女友 　警封鎖現場調查

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

ET快訊
遭控「性侵女實習生」　攝影師周宜賢發聲了
28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話
何超蓮認了「結婚後沒見過竇驍」　分開生活1個多月
雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10個月
性慾強＝性能力好？最美博士搖頭　吐「最完美狀態」
不譁眾取寵、不花言巧語！　王令麟力挺：唯有侯友宜當選兩岸才會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北增加整體防洪戰力　提前完成24組抽水機組更新

新北三重後竹圍公園新風貌　汪汪臘腸狗主題遊具超吸睛

三峽納涼季開跑！新北三寶度炎夏日　消暑茶點飲搶先嚐

偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折　新北動保處急手術救回險截肢

新北消防夏令營開跑！400名小朋友匍匐在地　躲濃煙超逼真

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

竹市演武場「金繼的繕與美」特展推修復體驗　擁抱修復之美

提升居住品質　竹市府免費輔導社區大廈成立管理組織

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

陳奕迅被張學友嚇到脫口：WTF！　拒汽車.化妝品...「我要鹽水雞贊助」

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

新北增加整體防洪戰力　提前完成24組抽水機組更新

新北三重後竹圍公園新風貌　汪汪臘腸狗主題遊具超吸睛

三峽納涼季開跑！新北三寶度炎夏日　消暑茶點飲搶先嚐

偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折　新北動保處急手術救回險截肢

新北消防夏令營開跑！400名小朋友匍匐在地　躲濃煙超逼真

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

竹市演武場「金繼的繕與美」特展推修復體驗　擁抱修復之美

提升居住品質　竹市府免費輔導社區大廈成立管理組織

Nissan「Serena高顏值特仕車」亮相！日本製空力套件、輪圈上身

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

遭控趁醉酒「性侵20歲女實習生」　攝影師周宜賢發聲：我嚇傻了

季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

揮別前兩戰陰霾　李子強新增「武器球種」對樂天派上用場

熟悉的黃子鵬最對味　姚冠瑋首次MVP跳舞「緊張冒汗」　

11年情侶YTR傳懷孕！　限動網抓包「拍片公開曬肚」：被發現了

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

首局為好球帶衝了　丘總：第一打席就出去振奮一點

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

屏東夏日狂歡祭盛大登場

台南善化住宅火警濃煙明火狂竄

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

台灣觀光醫療協會首屆「金鷥獎」登場

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

3男太吵遭警查獲愷毒包

更多熱門

相關新聞

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

新北市三重區後竹圍公園遊戲場重新整建完成，新的遊戲場是以可愛臘腸狗為主題設計，除了小朋友最愛的溜滑梯，還結合了攀爬筒、吊橋、音樂板、遊戲板等功能，轉動狗耳朵的把手，還能發出狗吠聲，雖腹地不大，只有110平方米，但卻濃縮了這麼多的遊樂設施，可說是麻雀雖小，五臟俱全，擄獲小朋友的眼球，紛紛搶先體驗。

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

強化學生全球化競爭力！學者建議：先深化國際教育課程

強化學生全球化競爭力！學者建議：先深化國際教育課程

關鍵字：

新北抽水機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

三上悠亞引退　最終作品公布！

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面