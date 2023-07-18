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漢光演習首度在桃機操演！機場回應了：把影響降到最低

▲▼桃園機場,跑道,飛機,航班,起降。（圖／記者李姿慧攝）

▲這次漢光演習是國軍首次在國際機場進行反空機降作戰。（資料照／記者李姿慧攝）

記者柯振中／綜合報導

漢光39號演習24日至28日登場，國防部日前公布了相關規劃，這也是首度在桃園機場進行反空機降作戰。對此，桃園機場回應，會將對旅客可能造成的影響降到最低。

國防部11日上午公布了漢光39號演習的時間，以及訓練目標，這次的目標為「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛作戰」、「後勤支援」等四大類。

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▲▼國防部7/11舉行例行記者會，會中針對漢光演習、萬安演習及近期抗彈板爭議進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部11日詳細講了漢光39號演習的規劃，這也是國軍首次在桃園機場進行反空機降作戰。（圖／記者湯興漢攝）

針對這次的演練，國軍26日將在桃園機場進行反空機降作戰，27日上午則是在淡水河、八里海灘、台北港等處，實施反登陸、反空（機）降作戰，而這也是首次國軍在國際機場舉辦操演，而國軍19日就會前往桃機進行預演。

對此，桃園機場18日回應，為了配合漢光演習，機場已經做了各項調度作業，以19日上午的預演來說，空域管制時間約為40分鐘，已與各家航空公司協調調度，在不影響旅客行程、出境時間前提下，將演習的影響降至最低。

而多家航空公司也對此回應，屆時將看現場情況來應變，盡最大的努力縮減航班延誤的時間。

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