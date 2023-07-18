早班機報到！他「提前2.6hrs」到桃機　曝排爆1幕：一定要提早

▲排隊報到隊伍超誇張。（圖／「誠心相伴-親子旅遊經驗分享與情報」授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最近要搭早班機出國的人，一定要提早到機場。」有部落客近日帶著一家人搭機前往日本，已經提早2小時40分鐘到桃園機場，事先還用網路報到、沒有排到隊，沒想到桃機早上的人潮真的很誇張，等一家人走到登機門時，已經到了快要可以登機的時間。

熱愛旅遊的部落客在粉專「誠心相伴-親子旅遊經驗分享與情報」貼文，提醒最近要搭早班航班的人一定要提早到機場，因為現在要出國的人多得很誇張，「我們提早2個小時40分鐘到，而且已經事先網路報到沒有排到隊，走到登機門時，已經快要可以登機。」

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▲部落客分享經驗。（圖／「誠心相伴-親子旅遊經驗分享與情報」授權使用）

他提醒，如果搭乘的航空有提供事先網路報到，可以多加利用，「現場大排長龍，但網路報到的那排都沒有人，其實很想在那用大聲公跟現場排隊的人說，可以現場趕快網路報到，就不用排了。」

另外，他也在留言處補充，現場有直接給網路報到者托運的櫃台，不用擔心托運問題。不過，也有航空公司雖有提供網路預辦登機，但到了現場仍要排隊掛行李，所以還是要看各家狀況。

就有網友也留言分享，「我13日早上也碰到一樣的狀況，而且還是早上4點多到機場，排隊排到快胃抽筋！人超多」、「7/9網路報到者路過！到現場大排長龍下，我花不到3分鐘就完成，爽度爆表」、「網路報到櫃台後，領取登機證+掛行李，重點人很少幾乎不用排隊，5分鐘搞定。」