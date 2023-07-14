起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

▲桃機將招募13名消防員，起薪36k。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場今(14日)宣布，將招募13名消防員，以及1名機電工程員，起薪3.6萬元起，其中消防員須通過體能測試5關卡，包括跑步、背負50公斤砂袋跑步、舉重、單槓、爬竿等，不限科系和工作經歷都可報名。

因應桃園機場部份消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，為維持機場消防救護能量，桃園機場公司今公布「112年度新進從業人員招募甄選作業」，預計招募13名新進消防人力及1名電機工程員，起薪為3萬6,510元，相關訊息將於8月公告於桃園機場公司官網「最新消息-招募資訊專區」。



機場公司表示，桃園機場克服疫情挑戰，客運量持續穩健復甦，為維持機場消救防護能量，這次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。

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▲▼桃機將招募13名消防員，起薪36k。（圖／桃機公司）

其中體能測驗預定於9月初舉辦，包含3000公尺跑步18分鐘內完成、90秒內舉重完成110磅挺舉不著地3次、背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步、單槓90秒內上槓3次及90秒內完成臂力爬竿5公尺共5項。

桃機公司表示，通過體能測驗考生，預定於9、10月進行筆試及面試，筆試科目為國文、火災學概要及消防與災害防救法規概要。