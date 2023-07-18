漢光亮點！金門整排M60A3、CM21浩蕩上街　民眾觀光客搶拍

▲漢光亮點！金門最厲害車隊上街 ，民眾直稱超霸氣。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

漢光39號實兵操演將在7月24日到28日登場，這一次的漢光演習，將著重「保護基礎設施」，而金門漢光也首次將去年才剛開通的金門大橋列入漢光演習，國軍將在橋的兩側，部署重兵戍守，且為配合漢光演習，金門這幾天都上演M60A3戰車及CM21裝甲運兵車上街，浩浩蕩蕩行駛在金門馬路上馳行，一路上轟隆隆震撼場景，除了吸引觀光客目光，更讓不少軍事迷搶拍。

陸軍金門防衛指揮部年度「聯合反登陸作戰」，26日也將在后湖炮陣地登場，金防部最近就將各裝甲車及戰車移防至后湖砲陣地，天天上演數十輛M60A3戰車及CM21裝甲運兵車開上街，民眾直呼超霸氣！號稱金門最厲害車隊、轟隆隆的裝甲車隊一輛接著一輛，奔馳在金門要道上，沿途還不斷揚起陣陣黑煙及沙塵，這幕壯觀的場景，讓不少原本趕著上班的民眾也忍不住在路邊停車，拿起手機或相機紀錄這難得的一瞬間。

當地民眾表示，隨著戰地政務終止，且國軍自1997年開始實施精實案，金門駐軍數量急速縮減，這種裝甲部隊在大馬路上趴趴走的霸氣場景，就連在金門土生土長的小朋友，恐怕也不曾見過，這次裝甲車車隊上街的畫面，才讓人更加驚喜及可貴。