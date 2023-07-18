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工作假期！60志工打造澀水森林自然步道　盼成「蕨類諾亞方舟」

▲政府單位、民間團體及志工共同打造澀水自然的步道。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲政府單位、民間團體及志工共同打造澀水自然的步道。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處與澀水社區、台灣千里步道協會，日前舉辦澀水森林步道「手作步道工作假期」，號召愛好生態的志工參與，並考量當地氣候、地質、生態特性，以人力方式修築並改善步道。

活動於7月15日登場，參與志工達60多名，有參與民眾說：「雖然滿身泥巴還有汗臭味，但自己親手完成步道，讓遊客不僅能體驗更可以安全通過，真的很有成就感。」社區人士也表示：「透過減少工程，增加自然工法，希望讓步道回歸在地生態，也希望讓澀水步道成為中部地方的試辦地區，讓更多遊客體驗並瞭解生態的意義」。

▲政府單位、民間團體及志工共同打造澀水自然的步道。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處指出，澀水森林步道海拔介於500至800公尺之間，步道系統把森林步道與水上步道串聯，形成一循環路徑步道，全長約3公里，適合大眾健行；而手作步道也是近年國際間興起的綠色運動，其精神是瞭解先民文化、在地生態及傳統工法智慧，順應在地找出與環境共存的路線與工法，社區每年也會在步道辦理手作步道的體驗活動，今年邀請更多志同道合的朋友參與，期待藉由手作步道體驗，加深大眾對「自然野徑」的認同感。

▲政府單位、民間團體及志工共同打造澀水自然的步道。（圖／南投林區管理處提供）

林管處表示，步道內還有豐富多元的蕨類資源，其中「伊藤氏原始觀音座蓮」及「台灣原始觀音座蓮」都是台灣特有種且數量稀少，在林務局、水沙連社大及社區等齊心努力下，成功復育30多株小苗，成果也令人振奮，希望將來澀水森林步道不只是供民眾療癒體驗的步道，也能成為蕨類的諾亞方舟。

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