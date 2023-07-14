陳昇遭控性騷　網友見演唱會視覺圖藏玄機：被設計圈抵制？

記者黃翊婷／綜合報導

64歲資深歌手陳昇近日被一名女設計師指控性騷擾，不僅抓手灌酒，還連問3次「要不要跟我做愛」；對此，陳昇聯絡窗口僅表示，要先去了解一下。消息傳開後，許多網友紛紛湧入陳昇臉書討說法，還有人挖出他宣傳演唱會的視覺圖，直言設計真的不行，「是被設計圈抵制才推出這樣小畫家級別的視覺嗎？」

▲陳昇宣傳演唱會的視覺圖被網友認為「暗藏玄機」。（圖／翻攝自Facebook／陳昇）

該名女設計師上個月就曾發文指控遭到陳姓男歌手性騷擾，當時並未指名道姓，直到昨日（13日）才終於點名陳昇，並表示2019年時被要求到陳昇公司修改提案，結果對方喝酒之後，不僅抓著她的手灌酒，還以開玩笑名義連問3次「要不要跟我做愛」，接著當面威脅砸東西。

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▲陳昇被指控性騷擾，本人至今仍未正面回應。（資料照／記者李毓康攝）

女設計師表示，事後接到陳昇團隊聯繫，她原本覺得若誠心道歉也能接受，但要求對方公開道歉未果，而且道歉信來回修正之後，最終版本除了避重就輕，連言語性騷擾的事都隻字未提，讓她感到相當憤怒，近日又看到陳昇要舉辦演唱會，這才決定直接點名，希望不要再有下一個人發生這樣的事。

消息傳開後掀起各界熱議，知名設計師聶永真在自己的版面轉發女設計師先前的發文力挺。而針對上述指控，陳昇聯絡窗口僅表示，要先去了解一下。

▲網友留言抨擊。（圖／翻攝自Facebook／陳昇）

大批網友也紛紛湧入陳昇臉書留言，希望他出面給個說法，還有粉絲刪除歌單表達憤怒，「性騷擾別人不真誠道歉，然後現在還裝沒事，真的無法再繼續聽你的音樂」、「我真的對你很失望，我再也無法聽你的歌」。甚至有網友挖出陳昇宣傳演唱會的視覺圖，直言這張視覺圖過於簡約，似乎暗藏玄機，「是被設計圈抵制才推出這樣小畫家級別的視覺嗎」、「這樣的視覺，應該是沒有設計師想接案吧」。

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