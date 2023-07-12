不認性騷「慰問信非情書」　受害女之夫7點怒嗆李伯道：司法之恥

▲懲戒法院院長李伯道爆出醜聞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

懲戒法院前院長李伯道被爆出對女部屬多次性騷擾，又被媒體報導濫用特別費購買禮券，遭到調查。李伯道12日發出聲明，否認性騷擾，也強調沒有濫用特別費，所有單據都保存完整可供檢視。女部屬的丈夫得知這份聲明後，氣憤提出了7點反問，並指名道姓「李伯道是司法之恥」。

媒體報導，李伯道擔任懲戒法院院長時月薪高達30萬元，但卻突然在今年5月時辦理退休，接著上個月爆發李伯道犯下多次性騷擾女部屬後，又被爆出濫用特別費購買禮券等醜聞，目前司法院性騷擾申訴處理評議委員會、政風處皆已展開調查。

對於相關爭議，李伯道今（12）日突然發出聲明，重申性騷擾是子虛烏有，根本沒有所謂的「情書」，只有他給予下屬的慰問書面；特別費也均照規定辦理，從未不當利用，表示相關單據憑證保存完整可供檢視，並強調不排除採取法律途徑維護個人聲譽。

受害的女部屬丈夫得知這份聲明後，立即憤怒發文「李伯道發了一篇聲明，語帶恫嚇」，並列出7點公開對話李伯道，全文如下：

一、你雖然否認有所謂的「情書」存在，但你承認你有「給予下屬之慰問書面」。我就問你，你所謂「給予下屬之慰問書面」，除了給我太太之外，你在懲戒法院院長兩年多的任期內，你可曾發給第二人？



二、你所謂「給予下屬之慰問書面」，你的落款是什麼？你在「慰問書面」中是如何稱呼內人？我非常歡迎你公開這份「給予下屬之慰問書面」，讓大家開開眼界！

三、我太太去年一整年是不是只請了「七個小時」的休假，而且分三次：「四小時」、「二小時」、「一小時」請完？你是怎麼對待你的部屬的？

四、我沒說你特別費私用或占為己有，我只問你，你特別費有沒有拿去買禮券？你有沒有用特別費宴請與懲戒法院體系無關的醫事人員？你趕快否認我啊！

五、你說你要求委員會調取有關錄影帶以明真相，我就問你，你在院長室對內人作出逾矩的行為，你院長室有安裝錄影機，有錄影畫面可供調閱嗎？如果沒有，你說那些屁話有什麼意義？

六、你說你是因為健康因素提前辭職，你何不告訴大家，你生的什麼病？你是真病還是稱病？你不用拿醫療紀錄給我看，你只要摸摸自己的良心（如果你還有），你幹出這種事，你怎麼還有臉發聲明稿恫嚇他人？

七、你若真想維護個人及所屬單位聲譽，你就勇敢面對你所做的事，誠心道歉，否則，整個懲戒法院都會因為曾經有你這任院長而蒙羞！

李伯道，我就是在臉書放話，我就是在罵你！

一人做事一人當，我不會詆毀你家人，我就針對你！

你有種來告我啊！

我笑你不敢！



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