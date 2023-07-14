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陳昇捲性騷「道歉信曝光」遭洗版　鄉民1原因喊不意外

記者黃翊婷／綜合報導

64歲資深歌手陳昇被一名女設計師指控性騷擾，事後道歉還避重就輕，讓她氣到決定公開指名道姓，並貼出道歉信內容。雖然陳昇本人尚未對此回應，但他的臉書已經湧入大量網友留言洗版；PTT上也有鄉民發文討論，認為陳昇原本就不是走清流路線，所以消息傳開後並沒有感到很意外。

▲陳昇「他鄉」2023跨年演唱會總彩排 +正式演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳昇被控性騷擾女設計師。（資料圖／記者李毓康攝）

該名女設計師昨日（13日）公開點名陳昇，表示2019年時被要求到陳昇公司修改提案，結果對方喝酒之後，不僅抓著她的手灌酒，還以開玩笑名義連問3次「要不要跟我做愛」，接著當面威脅砸東西；事後接到陳昇團隊聯繫，原本覺得若誠心道歉也能接受，但要求對方公開道歉未果，而且道歉信來回修正之後，最終版本除了避重就輕，連言語性騷擾的事都隻字未提，讓她感到相當憤怒。

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女設計師在臉書公布2023年6月11日收到的道歉信，內容如下：

那天妳來了公司，因為七天的專輯設計，想法透過轉述沒法溝通完善，定下的發片日有迫近的壓力，所以請企劃找妳來公司一起談論。談話間我表現太過急迫，使用了非常無禮、不當的對話方式，帶著涉及性與侵略的攻擊語彙，我真的非常抱歉，這些陰影深埋在妳心裡這麼多年，真的，非常的抱歉。

女設計師指控陳昇性騷，並公開陳昇的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲女設計師公開陳昇的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

然而，對於上述指控，陳昇聯絡窗口僅表示，要先去了解一下。陳昇本人則尚未對此作出回應。

隨著消息傳開以及道歉信內容公開，網友們紛紛湧入陳昇的臉書留言洗版，希望他出面說明，「性騷擾別人不真誠道歉，然後現在還裝沒事，真的無法再繼續聽你的音樂」、「我真的對你很失望，我再也無法聽你的歌」、「請對曾經性騷擾過的設計師好好有誠意的道歉，然後也請不要把設計師的專業跟人格放在地上踩」、「好好道歉並不困難，好好尊重設計師並不難」。

女設計師指控陳昇性騷，並公開陳昇的道歉信。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民留言討論。（圖／翻攝自PTT）

也有鄉民轉貼相關新聞至PTT八卦板討論，不少人直言，陳昇過往的風格就不是走清流路線，也會當眾虧妹，所以得知此事時並沒有感到很意外，「他本來就不是走清流路線的，我覺得他沒差」、「他好像不太意外，他形象就是走那種歪的」、「沒有那種反差的震撼度」。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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