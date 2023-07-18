陌生阿姨狂扣他回家！愛女跪提1要求　半年後結局令人淚崩

▲癌末又失智症的婦人，一直無法走出喪子之痛。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家中若有失智長輩無法走出喪子之痛其實非常棘手，有時要連哄帶騙才能安撫長輩，日前就有律師接到陌生年長女性來電狂摳叫他回家，結果經對方女兒解釋才知道，那位阿姨在去年剛失去兒子，又被診斷出罹患癌症末期和失智症，因此愛女希望這位律師能夠假扮成阿姨的兒子陪她說話聊天，助她毫無遺憾的離開人世，結局相當令人鼻酸。

有律師近日在臉書社團《爆廢1公社》發文指出，他在去年年底加班寫一件詐欺答辯狀的時候，手機突然響起，另一端傳來的是女性聲音，而且口氣很是急切，「阿俊，我是媽媽啊，你怎麼那麼久都沒回家？」

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原PO本來以為是詐騙電話亂認親，「阿姨，我不是阿俊啦，您打錯電話囉」，但對方卻一直堅持自己沒打錯號碼，掛掉以後數分鐘後又打來狂喊：「阿俊，你為什麼不認我這媽媽？你明明就阿俊聲音。」就這樣原PO連續接到這位阿姨的3通來電，而且都是要找阿俊，甚至還質疑他為什麼不認媽媽？

這時電話那頭突然冒出另一個女性的聲音說：「媽，我來跟他說。」原來，對方是那位阿姨的女兒。由於阿姨年事已高，由兒女照顧，但不幸的是，兒子幾年前在上班途中因車禍過世，阿姨一直沒走出喪子之痛，所以常常會跟女兒說她兒子怎麼都不回來看她，送醫後才得知原來已罹患失智症和肺癌末期。

在跟原PO慎重道歉後，阿姨女兒突然表示「我有件事，可不可以麻煩先生你？就是因為醫生說我媽媽只剩半年壽命，如果她又打給你，你能不能裝一下是我哥哥，讓她最後的人生沒有遺憾」，對方補充，原PO只需要告訴她媽工作比較忙，很快就會回家看她，請她好好保重身體，並聽醫生和女兒的話，「我會讓她偶爾才打電話的。」

這位律師想起朋友照顧失智長輩的辛勞，於是便毅然決然答應了對方。「後來，平均一個月都會有5至6次接到這位阿姨的電話，我在電話中關心她的身體，也要她好好照顧好自己，她聽完總是笑著說：『好、好，你也要照顧好自己』。漸漸的，阿姨的來電越來越少，到了今年七月，我再也沒接過她的電話了。」

原PO續稱，自己一直到昨天下班，才在手機收到那位阿姨女兒的簡訊，「我母親已於上星期過世了，感謝你這段期間的幫忙，讓她沒有遺憾地離開人世。」看完簡訊，原PO也步出事務所門口仰天長嘆，「希望這位阿姨在天國與兒子團聚後能過得幸褔。」

貼文一出也引發網友熱議，「這故事我至少看過5個以上的人po」、「有夠老的文章了」、「律師果然是個編故事的職業」；但也有不少網友表示「這篇文有洋蔥，感謝好心人」、「不管真或假，這是正能量的傳遞」、「有看過這篇，不管是真實還是創作的，至少是一種善念的傳遞。」

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