超商霜淇淋只給2圈半！店員堅稱分量正常　她花49元越吃越上火

▲超商霜淇淋份量差太多，讓民眾越吃越火。（圖／翻攝自Facebook／《爆廢公社二館》）

圖文／CTWANT

近期氣溫持續飆高，各式消暑聖品及冰品也陸續上市，其中超商霜淇淋更是許多民眾心中的高CP值選擇，不過最近卻有女網友抱怨，她小兒子剛看完醫生得知要2次手術，心情有點沉重，所以她打算買超商霜淇淋來犒賞一下兒子，沒想到店員卻給了2圈半的冰淇淋，讓她覺得份量實在落差太大，「買這49元的霜淇淋對我來說一點都不降火，還讓我心火大。」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文抱怨，她帶小兒子追蹤病情，看完醫生得知要2次手術，心情有點沉重，再加上兒子看診時很乖巧配合醫生檢查，「昨天又看到朋友小孩吃冰的照片，被燒到，就想買冰跟他一起享用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到拿到的霜淇淋卻只有2圈半，讓原PO超傻眼，當下她也立即向林姓男店員反應這尺寸份量不對，店員卻堅稱這2圈半是正常的，還說上次擠3圈半被罵。不過她也指出，「有社員求證總公司正常份量是4圈半」，因此這49元的霜淇淋對她來說一點都不降火，還讓她心火大。

貼文一出也引發網友熱議，「上次吃過也拿到跟你一樣的份量，我們沒有反應，但員工主動用小碗補給我們幾圈，我們很驚喜」、「只買過一次抹茶的，看到別人的也幾乎都是3圈起」、「總公司規定是3圈半哦，從來沒聽過4圈半是正常份量，做了n年全家路過，不過現在很多店員都是怕被網爆，所以都會擠的比較大隻一點，那是來自店員的恐懼，有拿到比較大隻的要感恩戴德，沒拿到大隻只有3圈半的也是應該的」、「這隻是真的小了誇張，男性店員說了3圈半被罵，那是否要跟該店店長求證一下，到底是店內教育問題，還是店員的理解出了什麼問題。」

延伸閱讀

▸ 日本53歲人夫「每月僅剩447元」！網見帳目揪原因：根本存不了錢

▸ 人夫偷吃鍋貼妹「約泡壞壞」不倫半年被榨乾 體力不支分手幫妻告小三

▸ 12歲童為撿鞋墜河身亡 救難隊：同學多次丟水裡導致