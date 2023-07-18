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小四女童專訪高大成　神還原「嘴唇發紫」驗屍現場！5千人讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高大成）

▲高大成與陳小妹合影。（圖／翻攝自Facebook／高大成）

記者崔子柔／綜合報導

法醫高大成從業30多年，在國內聲譽極高，前段時間又因五億高中生墜樓案成為媒體焦點。近日一名小四女學生利用暑假作業的機會，對高大成進行專訪，讓平時總是面對嚴肅議題的高大成，難得在臉書發出燦笑合影。

高大成16日在臉書粉專PO出「陳小妹妹的暑假作業」，圖片中可見，陳小妹對他的職業進行專訪，作業上記錄了工作時間、地點和內容，還有工作服裝、裝備等。

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陳小妹提到，高大成參與超過1萬具遺體解剖，其中有4千多具親自操刀，曾參與台中耕讀園槍擊案、6歲女童娃娃車熱死案、五億高中生命案等知名案件，她最後分析，法醫一職的工作內容適合「比較好奇又想要找出真相的孩子」，因為法醫要從死者身上找出線索，就像偵探。

而陳小妹的作業不僅是用文字呈現，她還用紙黏土還原了法醫在解剖遺體的現場模擬畫面，圖片中可見，她捏出了死者嘴唇浮腫發紫、全身受傷血跡、右腿開放性骨折等特徵。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高大成）

▲陳小妹的作業獲得眾人讚賞。（圖／翻攝自Facebook／高大成）

該則貼文吸引超過4990人按讚，網友紛紛留言讚賞陳小妹，「這暑假作業，只有佩服，好有意義」、「妹妹好有才啊～作業做得真棒」、「陳小妹真有才有料」、「這是傑出的未來的女藝術家啊！好感動」、「這位妹妹很細心，條理清晰分明，將來前途無量」。

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