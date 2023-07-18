iPhone 15模型機曝光！邊框「史上最窄」　售價超越去年

▲博主聲稱取得蘋果iPhone 15系列模型機。（圖／翻攝微博「@來回五三七」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果秋季發表會接近，微博數位博主「@來回五三七」日前聲稱自己「搞到了iPhone 15系列的機模（模型機）」，並展示照片附上簡短評論。

博主表示根據他拿到的模型機，iPhone 15系列外觀尺寸基本上對比14系列沒有什麼變化，但邊框會更窄一些，而且這次全系列採Type-C接口，只有Pro系列版本有固態靜音按鍵，但這方面標準版的與前代沒有變化，仍使用靜音撥片。

另一名數位博主「@i 冰宇宙」留言要求特寫一下黑邊，根據「@來回五三七」回覆的照片中可看出，邊框確實「有感收窄」。

▼新機邊框收窄。（圖／翻攝微博「@來回五三七」）

IT之家此前報導，海通國際科技研究分析師傑夫蒲（Jeff Pu）預測，蘋果將於今年8月開始批量生產iPhone 15系列新機，預計下半年出貨量達到8400萬部，比去年iPhone 14系列增長達12％，顯示蘋果對市場需求有信心。

與此同時，傑夫蒲也警告，iPhone 15 Pro Max售價可能再往上調，高於前代的1099 美元起售價。不過今年不同的是，iPhone 15 Pro Max估計將擁有獨特的新功能，是連Pro版本也沒有的。

▲▼新機起售價更高。（圖／翻攝微博「@來回五三七」）

美國知名投行、市調公司Wedbush Securities分析師丹艾佛斯（Dan Ives）近日在備忘錄中表示，蘋果今年推出的系列新機有突破性改進，升級幅度大，足以吸引過去4年都未升級新機的蘋果用戶購買。

丹艾佛斯表示，iPhone 15系列新機將採用全新設計，電池容量擴大、相機性能提升，售價方面也會上漲100至200美元。此外，還會在「健康」APP中引入AI，協助改善心率、呼吸和睡眠的數據收集。