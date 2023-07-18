停白線也可能吃罰單　中壢龍岡200車主挨罰

▲龍東路鄰近軍營路段兩側雖畫白線，但停車超出白線，車主仍吃罰單。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市中壢區龍東路兩側劃白線，因鄰近軍營，長期以來是周邊居民與士官兵的停車場所。不過，中壢警分局在今年端午節前頻頻接獲民眾檢舉後，一口氣開出200多張罰單，原因是這些車輛停放超出「路面邊線」，因此開出「占用車道」罰單。如今議員接獲陳情辦理會勘，市府交通局決議將劃設停車格。

國民黨桃園市議員舒翠玲指出，警員在端午節3天一口氣開了2、300張「逕行舉發違規停車」告發單，這是10多年來都未曾發生過的，所以許多民眾哀鴻遍野，明明白線以往都可以停，這次卻被開罰，「有種被殺得措手不及的感覺。」

▲民眾頻頻檢舉，警方到場一口氣開出200多張罰單。（圖／翻攝自Google Maps）

對此，警方回應，該路段兩側是白線，可以緊靠右側停車，但不可跨越寬度15公分的路面邊線，以輪胎為準，若跨越白線太多就屬違規占用慢車道，將處600元罰緩，過去有很多民眾以為「停白線就一切沒問題」，但就算停白線，也不可以占用車道。

警方表示，端午連假前就曾分別請龍東里、龍平里長宣導注意停車，也請軍方通知官兵，但連假期間仍違停嚴重，加上民眾檢舉，才到場開出罰單。

▲舒翠玲與警方、交通局一同赴龍東路會勘。（圖／翻攝自臉書／舒翠玲，下同）

如今龍東路白線停車開罰，民怨連連，加上由於龍東路往忠貞市場方向機慢車多，常常可見汽機車爭道，險象環生。龍東里、龍平里長盼市府提出解方，兼顧汽機車交通及停車需求。

為此，舒翠玲提出3個建議：一、龍東路（龍岡圓環-龍東龍德路口）兩旁劃設收費汽車停車格；二、龍東路往圓環方向維持原有兩線車道，容納龍東、龍德與龍昌匯入的車輛；三、圓環往忠貞市場的方向，更改成一個機慢車道優先道、一個混合車道。

市府交通局會勘後，認為方案可行，將從善如流，擇期劃設停車格，並將龍東路往忠貞市場方向改為機慢車優先道及混合車道，同時龍東路往龍岡圓環方向維持兩線車道，盼解決行車及停車問題。