4寶媽家中急產第5胎　嬰兒出現臍繞頸+發紺！消防急救援

▲急產新生胎兒出現臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲4寶媽已懷孕40週在中壢區家中出現羊水流出即將臨盆，桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊於今日上午10時接獲報案立即趕往，到達現場時孕婦已產出，胎兒出現臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始嚎啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，轉送醫院後母子均安。

▲消防救護人員緊急處置後將母子送醫救治均安。（圖／桃園市政府消防局提供）

中壢區1位產婦要生第五胎時，在懷孕40周今日上午在家中突然羊水流出，茄苳分隊隊員王志淙、胡家勝等4名救護人員接獲報案後，立即趕往現場。到達現場救護人員見孕婦已產出胎兒，立即檢視新生兒狀況後，發現有臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始嚎啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，救護人員以治療巾包覆新生兒避免產生失溫情況，立即送醫後母子均安。

救護人員王志淙表示，若發生居家危急生產情況，最重要的就是保護胎兒，觀察新生兒有無臍繞頸、呼吸窘迫情形，並用乾淨浴巾包裹、立即通報救護車在最短時間內將母嬰送至醫院急救處理。茄苳分隊分隊長洪榮蔚也提醒，院外急產有感染及大量出血等風險，產婦若有落紅、破水、陣痛等產兆出現，務必盡速送醫。