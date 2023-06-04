　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4寶媽家中急產第5胎　嬰兒出現臍繞頸+發紺！消防急救援

▲急產新生胎兒出現臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲急產新生胎兒出現臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲4寶媽已懷孕40週在中壢區家中出現羊水流出即將臨盆，桃園市政府消防局第一大隊茄苳分隊於今日上午10時接獲報案立即趕往，到達現場時孕婦已產出，胎兒出現臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始嚎啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，轉送醫院後母子均安。

▲消防救護人員緊急處置後將母子送醫救治均安。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲消防救護人員緊急處置後將母子送醫救治均安。（圖／桃園市政府消防局提供）

中壢區1位產婦要生第五胎時，在懷孕40周今日上午在家中突然羊水流出，茄苳分隊隊員王志淙、胡家勝等4名救護人員接獲報案後，立即趕往現場。到達現場救護人員見孕婦已產出胎兒，立即檢視新生兒狀況後，發現有臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始嚎啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，救護人員以治療巾包覆新生兒避免產生失溫情況，立即送醫後母子均安。

救護人員王志淙表示，若發生居家危急生產情況，最重要的就是保護胎兒，觀察新生兒有無臍繞頸、呼吸窘迫情形，並用乾淨浴巾包裹、立即通報救護車在最短時間內將母嬰送至醫院急救處理。茄苳分隊分隊長洪榮蔚也提醒，院外急產有感染及大量出血等風險，產婦若有落紅、破水、陣痛等產兆出現，務必盡速送醫。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／政壇MeToo連環爆　呂秀蓮首發聲了
快訊／重大車禍！2人宣告死亡
4.1萬無菜單料理「魚蝦都沒有」！縣府出手了
快訊／14縣市發布豪、大雨特報！
蔡阿嘎為何被炎上？歐陽靖住東京7年「曝實際品嘗經驗」
4寶媽家中急產第5胎　嬰臍繞頸+發紺！
林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高樹河堤5車連環撞！2騎士無呼吸心跳「搶救無效」亡

4寶媽家中急產第5胎　嬰兒出現臍繞頸+發紺！消防急救援

一個人扛下28%交易量的股票　新竹老牌花生醬二代炒股被判刑

台東老闆娘賣芒果也遇襲胸　夫相挺勇敢發聲：受害者不只我

快訊／屏東廣福大橋旁多輛機車追撞「車體粉碎」　2命危搶救中

烏來泛舟1男落水失聯！山區大雨雷電交加　搜救行動暫喊卡

魚鉤刺入胸部！外籍船員鵝鑾鼻外海捕釣黑鮪出事　海巡急救援

泥醉女「下體劇痛」驚醒喊不要！男友人噁問：爽嗎　判決出爐

台中住宅大樓起火！屋主點蚊香出門...返家驚見「家裡一片焦黑」

探訪秘境烏岩角無人沙灘滑倒　新北男右手腕骨折變形送醫

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

黃子佼愛女「玉米」堅決不喊媽媽！　孟耿如祭出十萬獎金...她成功幫省錢XD

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

快訊／高樹河堤5車連環撞！2騎士無呼吸心跳「搶救無效」亡

4寶媽家中急產第5胎　嬰兒出現臍繞頸+發紺！消防急救援

一個人扛下28%交易量的股票　新竹老牌花生醬二代炒股被判刑

台東老闆娘賣芒果也遇襲胸　夫相挺勇敢發聲：受害者不只我

快訊／屏東廣福大橋旁多輛機車追撞「車體粉碎」　2命危搶救中

烏來泛舟1男落水失聯！山區大雨雷電交加　搜救行動暫喊卡

魚鉤刺入胸部！外籍船員鵝鑾鼻外海捕釣黑鮪出事　海巡急救援

泥醉女「下體劇痛」驚醒喊不要！男友人噁問：爽嗎　判決出爐

台中住宅大樓起火！屋主點蚊香出門...返家驚見「家裡一片焦黑」

探訪秘境烏岩角無人沙灘滑倒　新北男右手腕骨折變形送醫

快訊／政壇MeToo呂秀蓮首發聲　痛批「男性中心遺毒」

快訊／高樹河堤5車連環撞！2騎士無呼吸心跳「搶救無效」亡

統一獅大力水手主題日　健美冠軍Alisa活力開球

澎湖4.1萬無菜單料理「魚蝦都沒有」！縣府出手了

Cooler Master聯名《快打旋風6》機殼鍵鼠　與PNY合推RTX4090顯卡

醫揭起床「做1事」便意來了！　3招不便秘

22年日本銷售NO.1防曬之王！世界上第一瓶防曬竟是它前身，至今已有100歲

快訊／宜蘭大雷雨猛砸1小時！警戒範圍出爐　14縣市豪大雨特報

台八惡女遇公車痴漢「臀部遭到磨蹭」　年紀小驚慌：真的很恐怖

不斷更新／廖健富生涯4度雙響砲　桃猿6比2悍將

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

幼子半夜哭喊「找媽媽」！他才知被戴綠帽

每月花50萬吸毒　富二代敗光千萬祖產

即／屏東廣福大橋旁多輛機車追撞　2人命危

5億高中生他殺關鍵　高大成：頸部有破皮

4寶媽家中急產第5胎　嬰臍繞頸+發紺

「流浪狗攻擊致死」國賠　高虹安交辦撤回上訴

高中男身上有針孔勒痕　檢：救護造成

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

即／搭旗津渡輪赫見男浮屍！嚇壞急報案

單親媽玩3P遭偷拍！提分手遭前男友傳裸照恐嚇

台南槍手掃射25槍！資深刑警一舉動避免傷亡

更多熱門

相關新聞

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

馬來西亞一名送貨司機妻子上月生產，但他的公司只讓他放2天陪產假，怎知重返工作崗位後，下班回家一推開門才發現老婆已全身僵硬過世，連最後一面也沒見到。心痛的他迄今仍天天以淚洗面，直言拚死拚活工作換來的卻是一生悲痛，與愛妻陰陽兩隔，自責在妻子最需要他的時候，沒有陪在她的身邊。

懷寧醫院淪法拍嘸人要　底價「大砍8億」悄停拍

懷寧醫院淪法拍嘸人要　底價「大砍8億」悄停拍

超商浩克控警虐待　中壢警分局回應了

超商浩克控警虐待　中壢警分局回應了

館長痛罵台灣經濟差不生小孩　鄉民： 阿富汗？

館長痛罵台灣經濟差不生小孩　鄉民： 阿富汗？

警執法過當　他喊「拿密錄器澄清」！網搖頭：更慘

警執法過當　他喊「拿密錄器澄清」！網搖頭：更慘

關鍵字：

4寶媽急產臍繞頸發紺中壢生小孩生產生子

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

愛喝酒也臭！體臭人吃「5類食物」味更濃　醫推1飲品止汗

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

左左右右國中畢業了！

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面