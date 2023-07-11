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44.3萬學貸族注意！教育部疫後補助來了　快看兩封簡訊通知

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部疫後學貸補助近45萬人受惠，申貸學生明起留意手機簡訊。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部疫後就學貸款經審查後有近45萬人受惠，將由承貸銀行核算補助額度後，昨日起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格的貸款人，第一封通知最晚於今（11日）發送簡訊給符合補助資格者，若對審查結果有疑問，可至「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申復。而今年9月入學的高一及大一新生，也將於入學完成申貸後，就補助資格辦理審查。

教育部表示，經審查後75.4萬名貸款人，共有44.3萬人獲得補助。符合資格的貸款人將自112年7月起核算補助，並由承貸銀行自112年7月起直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中貸款人）或一年的還款本息（非在學的貸款人）；貸款人可於112年7月10日10時起至9月15日前於線上系統查詢是否獲得補助資格。

教育部指出，符合補助資格者，將收到兩封通知。第一封通知，由承貸銀行於112年7月10日至7月11日發送簡訊給符合補助資格者。第二封通知，於承貸銀行陸續核算完成補助金額後，將自7月10日起陸續發送簡訊或電子郵件通知符合補助資格者，所獲得的補助金額。

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▲教育部提供手機簡訊內容，提醒申貸學生小心詐騙。（圖／教育部提供）

▲教育部提供手機簡訊內容，提醒申貸學生小心詐騙。（圖／教育部提供）

教育部提醒，本次補助是採用直接扣抵貸款額度，不會核發現金，相關的通知訊息，不會要求要輸入個人資料、也不需要點擊連結進行操作、也不會要求前往ATM領錢或網路銀行操作，請民眾小心留意提高警覺，不要點擊不明網址。如遇可疑網站或訊息，可撥打165反詐騙專線。

教育部說明，如果是在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者，或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，佐附相關證明文件於8月31日前至線上提出申請後，因審查約需10至20個工作日，7月10日起可查詢6月30日以前貸款人所提出的申請案件；7月1日至10日完成上傳者，自7月20日起可查詢審查結果，以此類推。

針對疫後就學貸款補助方案申請相關問題，教育部已設置專線電話02-7745-3860(9時至18時)，亦可撥打承貸銀行疫後就學貸款補助方案專線電話臺灣銀行02-2349-3333轉303、台北富邦銀行02-8751-6665轉5、高雄銀行0800-813-668(免付費服務電話)、07-557-5595、臺灣土地銀行07-5515231轉161。

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