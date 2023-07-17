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大陸 大陸焦點 特派現場

超炫！丁寧必殺絕技「下蹲式發球」　政大桌球交流變粉絲大會

記者任以芳／台北報導

大陸奧運桌球冠軍丁寧今（17）日前往政大與師生切磋交流球技，現場示範教秀必殺絕技「下蹲式發球」，讓現場粉絲超級激動。政大也派出兩名桌球好手學生與丁寧切磋球藝，其中就讀政大國貿大四學生廖宦蒲一度快速進攻發球，丁寧老神在在從容接球，甚至跨越護欄界線，現場驚呼聲連連。交流賽結束後，丁寧也說，今天不是比賽，也沒有打的好不好，就是一場展現運動精神的友誼交流。

▲▼由前總統馬英九邀請訪台的大陸學生團參訪行程7/17來到政治大學，前奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生進行短暫桌球交流切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）

▲前奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生進行短暫桌球交流切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）

在馬前總統一行陪同下，北大前校長郝平、陸奧運桌球冠軍丁寧與陸生團今下午14時先到政大參加來台首場兩岸學生座談會，兩個小時後，接著展開師生期待已久的桌球交流會。

丁寧到場後引起不少學生圍觀，按照慣例必須先暖身，由政大體育老師也是前奧運國手陪同簡單熱身，兩人一來一往之間，看出彼此好身手，即使已經退役，丁寧動作依然相當矯健。

▲▼由前總統馬英九邀請訪台的大陸學生團參訪行程7/17來到政治大學，前奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生進行短暫桌球交流切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）

▲前奧運桌球金牌選手丁寧動作矯健。（圖／記者湯興漢攝）

緊接著，政大派出兩名桌球好手，分別是就讀政大國貿大四的廖宦蒲、風險管理大四生張煥奇。親切的丁寧展現招牌「下蹲式發球」絕技，每一次發球現場都呼連連，平常只有奧運轉播才能見到姿勢技巧，竟然能親眼見到。

現場不少師生趁機拍照留念，捕抓難得一刻，就連坐在後方一排的馬前總統和郝平也一邊微笑，邊看邊點頭，瞬間變成小迷哥。

丁寧也非常親切，現場親自指導，一邊教學，一邊交流打球，畢竟學生們是跟奧運冠軍對打，還是有點緊張，但廖宦蒲初生之犢不畏虎，一開始有點綁手綁腳，之後開始一路猛攻。

▼ 丁寧展現招牌「下蹲式發球」絕技 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 丁寧、政大 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 丁寧、政大 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 丁寧輕鬆跨越到護欄外「神接球」。（圖／記者任以芳攝）

由於場地比較狹小，丁寧接球時始終老神在在，一度跨越到護欄外，超級跨素的反應也讓在場粉絲、師生相當震撼，見證丁寧打球超狂的一面。

交流會後，丁嚀接受媒體聯訪表示，透過今天交流感受到台灣學生心中對於體育熱愛，特別能打動她的心，也是作為運動員最看重的一點，首先必須先熱愛這項運動，並且誇讚今天一起對打學生，只要提點調整，馬上就‌做得更好，還有很多提升空間。

▲▼由前總統馬英九邀請訪台的大陸學生團參訪行程7/17來到政治大學，前奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生進行短暫桌球交流切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）

▲丁寧的親和力讓政大師生印象深刻。（圖／記者湯興漢攝）

丁寧還露出招牌瞇瞇眼微笑說，「交流的過程中，他們也很可愛，有一個同學說，‌‌今天因為跟我打太緊張，我說沒有關係，只要你繼續努力訓練，肯定會可以提高的。‌」

談到運動員抗壓性，丁寧也說，「不是天生的，‌‌是日積月累，千錘百鍊。」

她也鼓勵所有運動員，「面對失敗的時候往往比勝利更多，但是要在失敗當中不斷的去總結，慢慢練就自己抗壓的能力。」希望用過去經驗與台灣選手們分享與交流，也希望他們未來有機會來到大陸繼續交流。

▼由前總統馬英九邀請訪台的大陸學生團參訪行程7/17來到政治大學。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼由前總統馬英九邀請訪台的大陸學生團參訪行程7/17來到政治大學，前奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生進行短暫桌球交流切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）
 

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