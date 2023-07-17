獨／陸生團來前2小時驚現蜂巢　政大緊急「火攻」解除危機

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台第三天行程今（17）日下午14時前往政大進行座談會，兩岸學生最期待和大陸桌球冠軍丁寧進行交流，交流活動場地就在政大體育館，活動開始前2小時，校方突然緊急發現長腳黃蜂的巢穴，立刻派人用火攻方式清理，還好有驚無險，十分鐘內危機解除。

陸生團今上午11時前往台北101觀景台參訪，緊接著下午14時前往政大，活動開始前2小時，校方為了慎重起見，特地請警衛巡視校園安全，尤其是政大體育館周邊，稍晚大陸奧運桌球冠軍丁寧將與政大師生進行桌球交流。

▲ 陸生團來政大前2小時，校方緊急火攻蜂巢 。（圖／記者任以芳攝）

校警巡視周邊環境時，大約下午14時10分左右，突然發現體育館大門口左上方有一個蜂窩，不少體型較大黃蜂飛來飛去，經確認是長腳黃蜂的巢穴，而且正是陸生團經過的動線，必須立刻摘除蜂巢。

《東森新媒體ETtoday》記者直擊，蜂巢位置大約一層半高，梯子高度不夠摘除，直接用火攻最快速，大概十多秒時間，長腳黃蜂巢穴就被摧毀，危機立刻解除。

工作人員也透露，政大校方今天上午通知有重要人士來訪，但沒有說明有誰會來，直到下午才知道馬前總統會與陸生一起到訪，還好有提早發現蜂窩，讓活動進行更加順利。

▲ 台灣方面對於陸生團維安部署也十分重視。（圖／記者任以芳攝）

陸生團在抵達每一個參訪點之前，台灣方面都會提前到場勘查地形，部署人力，盡量以便衣形式保護陸生，當參訪團結束行程，警力維安立刻退場，低調不擾民。

至於今天下午重頭戲，大陸桌球女王丁寧即將與政大師生切磋球技，政大校方也提前安排好桌球室場地，學生們都很開心能跟奧運金牌女神近距離接觸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑稍早也透露，「大家都很期待丁寧展現當年下蹲式發球絕技，學校同學非常期待交流，不敢切磋，希望至少能跟她一起打球。」

▼ 政大提前準備好丁寧與政大師生交流的桌球場地 。（圖／記者陳煥丞攝）