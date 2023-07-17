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大陸 大陸焦點 特派現場

獨／陸桌球冠軍丁寧不只簽名　「秒答應」與粉絲親切合影

記者任以芳、謝婷婷／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台進入第三天行程，今（17）日上午11時前往台北101欣賞高空美景，大約進行一個小時參訪後準備離開，出現意外小插曲，現場突然出現兩名台灣粉絲，希望和大陸桌球奧運冠軍丁寧合照簽名，沒想到對方「秒答應」，不但親切合影還快速簽名，所有過程《東森新媒體ETtoday》獨家全程直擊。

▼丁寧親切簽名。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼大陸學生訪台團與長風基金會交流 101參訪 丁寧幫粉絲簽名。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼大陸學生訪台團與長風基金會交流 101參訪 丁寧幫粉絲簽名。（圖／記者謝婷婷攝）

▼ 丁寧親切合照。（圖／記者謝婷婷攝）

陸生團來台第三天，今上午11時前往101景觀台，兩台大巴抵達後，參訪團先進行大合照，最醒目的成員還是大陸奧運冠軍丁寧，這次隨團來台新聞引起不少台灣民眾注意，還有粉絲特地來追星。

《東森新媒體ETtoday》記者也注意到，陸生團進去後101後，有兩名學生站在門口等待，不像是遊客，大約一個多小時後，陸生團回到101一樓等待大巴，丁寧也站在旁邊，剛好有一個空擋。

其中一名男子抓緊時間，從包包拿出簽名方形紙板，快步上前要求簽名，沒想到丁寧和旁邊隨扈立刻「秒答應」，態度超級親切，接著在維安允許下，兩名學生迅速和丁寧完成合影，過程相當輕鬆。

▲▼ 丁寧粉絲 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 丁寧珍貴的親筆簽名。（圖／記者任以芳攝）

拿到丁寧簽名的林姓學生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，一開始以為自己會失敗，沒想到她的態度超級親切，真的非常謝謝她。

林姓同學也說，自己也很喜歡看桌球，因為看新聞知道丁寧會來101，今天特地跟哥哥一起來。「然後真的很意外丁寧會來台灣，因為兩岸關係比較不好，感覺她能來是一件好事。」

馬英九基金會邀請陸生團來訪，外界十分期待見到丁寧當年必殺招式。陸生團預計今下午14時將前往政大參加座談會，丁寧和學生們交流切磋球技。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也透露，「丁寧展現當年下蹲式發球絕技，學校同學非常期待交流，不敢切磋，至少能跟她一起打球。」

大陸桌球女王丁寧個人簡歷，6歲開始苦練桌球，13歲進入大陸青年隊，15歲進入大陸國家對一路打進主力選手，2011年拿下桌球世錦賽冠軍，2016年摘下奧運金牌，成為大陸第五位贏得桌球「大滿貫」的女子運動員，一共奪得21個世界冠軍。

▼大陸學生訪台團參訪台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲▼大陸學生訪台團參訪台北101，陸生團。（圖／記者李毓康攝）

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