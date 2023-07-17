ET專訪／月花300萬「乞丐戰法」 柯文哲：搞不懂選舉幾十億怎麼花的

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／袁茵

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢持續上升，近期民調超越國民黨總統參選人侯友宜，呈現「坐二望一」態勢；但陸戰較弱的柯文哲，坦言陸軍實力還得繼續加強，自己目前是「乞丐戰法」、「無氧呼吸戰法」，用得經費非常節省，一個月大約300萬元。

面對現在碰上沒有組織的困境，未來要如何往第一名邁進？柯文哲表示，跟4年前比起來，民眾黨現在的組織大多了，至少還能辦「選哲之友會」，儘管沒有民進黨總統參選人賴清德的龐大，但民眾黨成立至今的「市場佔有率」一直上升，例如新黨、親民黨、台聯、時代力量都是成立當天最強，之後一路掉下去，「我們是一步一腳印慢慢進步」。

至於距離大選還有半年，目前有無時間強化陸軍？柯文哲認為，總戰力是空軍加上陸軍，「我們陸軍實力還要繼續加強，是不是足以獲勝，這不曉得，但我們會繼續努力」。

但被問及經費足不足夠時，柯文哲形容，現在叫「乞丐戰法」，這場選舉打到現在，外界應該會覺得很奇怪，認為他都只有網路募款，為什麼沒有辦募款餐會，「真正理由是我們用得很省，用錢用很少，一個月差不多300萬元」。

柯文哲直言，除了民眾黨每年有約8000萬元政黨補助款之外，現在則是額外費用，包括支付同仁的外出、旅館費，「我發現我們沒花什麼錢，所以無法理解那些選舉要花幾十億的，到底花到哪去，一定是亂花了啦。」而柯文哲所謂的8000萬元，意即民眾黨2020年選舉拿下158萬8806票的政黨補助款，每年為7944萬300元。

柯文哲笑稱，自己這場選舉至今花費很低，雖然之後可能會比較多，但「從2月撐到現在，已經撐了4個月，也沒花什麼錢，這也叫『無氧呼吸戰法』。」