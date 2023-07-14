花蓮免費泡腳池+1！瑞穗溫泉公園啟用　結合單車旅遊搶先體驗

▲▼花蓮縣「瑞穗溫泉公園」在中央與在地貴賓參與出席下熱鬧辦理啟用儀式。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處與花蓮縣瑞穗鄉公所攜手共同打造的「瑞穗溫泉公園」13日上午辦理啟用儀式，將提供遊客享受露天免費泡腳的休憩點，不但發揚地方特色還結合自行車路線，希望吸引更多遊客到訪。

瑞穗鄉除了泛舟活動外，溫泉泡湯也是全台知名，鄉公所原本在溫泉路瑞祥村利用公有地設置1處泡腳池，但因碳酸鹽泉含礦物質，易造成出水口堵塞，加上水量不穩，以致難以吸引民眾使用。

行政院東部辦公室交通組組長劉忠成致詞時表示，很高興看到中央跟地方結合，並透過雙方合作，讓在地居民及遊客有個新的休憩據點。在地的瑞穗鄉吳萬德鄉長則感謝縱管處大力促成瑞穗溫泉公園啟用，後續將與業者及社區民眾合作，帶動瑞穗溫泉區繁榮發展。

▲瑞穗鄉吳萬德鄉長（（右）則感謝縱管處促成瑞穗溫泉公園啟用，將與業者及社區民眾合作，帶動瑞穗溫泉區繁榮發展。

瑞穗鄉前鄉長陳進光，也是瑞穗溫泉公園催生者，則進一步闡述，先前經由縱管處及瑞穗鄉民代表會支持與努力的歷程，如何將原本的閒置空間打造成新興的遊憩據點，後續則希望透過公所持續維管，提供更好的遊憩服務品質。

▲▼温泉公園提供遊客享受露天免費泡腳的休憩點，還結合自行車路線，希望吸引更多遊客到訪。

縱管處處長郭振陵說，「瑞穗溫泉公園」位於瑞穗溫泉區範圍內，前經瑞穗鄉公所於2017年整建園區，以及引入鄰近溫泉水源後，成為提供遊客享受露天免費泡腳的休憩景點。嗣後為改善溫泉水源及遊憩服務品質，以及基於該據點位於交通部推動16條多元自行車路線之「森林溫泉」線，可促進區內自行車旅遊推展，並整體營造為具在地特色的景點。遂由公所增設溫泉井1口及附屬設備，解決水溫偏低及水量不穩問題；至於相關遊憩服務設施，包括興建公共廁所、室內泡腳亭、活動簷廊、戶外泡腳水渠及植載景觀等，則由縱管處透過通用化設計，結合自行車道及當地溫泉特色，搭配地景重新規劃，藉以優化地方旅遊環境，營造瑞穗溫泉區氛圍。

此外，花蓮縣政府將於10月辦理「花蓮太平洋溫泉季」，為活化瑞穗溫泉公園，瑞穗鄉公所也將於11至12月時擇期辦理「瑞穗溫泉節」活動，大家可別錯過囉！

最後，縱管處現正推出2023「縱谷好湯COOL樂遊」方案，團客遊享有一日遊新台幣300元折價、二日遊600元折價、三日遊（含）以上900元的折價（名額有限、優惠用完為止）！背包客亦有「花東縱谷Pay你泡好湯 台灣Pay享20%回饋」行動支付優惠活動。

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