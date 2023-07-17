屏東夏日狂歡祭盛大登場　超過十萬人朝聖

▲屏東夏日狂歡祭盛大登場，開幕由西班牙的空中劇院揭開序幕。（圖／屏東縣政府提供）

圖、文／屏東縣政府提供

2023屏東夏日狂歡祭開趴！屏東夏日狂歡祭15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，為期一個半月的活動有水樂園、歡樂氣墊、大型遊樂設施，假日還加碼演唱會、森林舞台及市集，通通免費入場體驗，開幕由西班牙的空中劇院揭開序幕，吸引滿場民眾欣賞，也讓活動迅速累積超過十萬人次，屏東縣長周春米、屏東林管處處長楊瑞芬及各級民意代表、地方仕紳，一起為活動揭開序幕，周縣長歡迎全國民眾前來屏東，參加今夏最佛心森林系夏日狂歡祭，一起突破去年創下的200萬人次高峰紀錄！

▲長周春米率眾一起為活動揭開序幕。（圖／屏東縣政府提供）

▲2023屏東夏日狂歡祭開趴，縣長周春米與熱情民眾開心合影。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米表示，去年縣府在東港大鵬灣首次舉辦夏日狂歡祭，吸引超過200萬人次參加，大受好評，為了均衡屏東區域發展，今年移師到潮州林後四林平地森林園區舉辦，除了延續遊樂設施等規劃外，最特別是邀請國內外多元的表演，包括紙風車劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團，以及在地的明華園風神寶寶和入圍今年最佳新人的潮州土狗等，還有霹靂布袋戲傳統戲曲的跨界演出，集結布袋戲、歌仔戲、皮影戲，精彩連連。

▲屏東夏日狂歡祭開幕由西班牙的空中劇院揭開序幕。（圖／屏東縣政府提供）

▲西班牙的空中劇院帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程。（圖／屏東縣政府提供）

「今年夏天一定要來屏東！」縣長周春米推薦全國民眾來到屏東可以多規畫幾天，夏日狂歡祭活動場域鄰近有潮好玩幸福村、潮州鐵道園區、潮州日式歷史建築文化園區，潮州知名小吃也值得大快朵頤，鄰近泰武鄉、萬巒鄉還可以規劃來趟原民咖啡之旅、單車之旅、六堆好客之旅或美食之旅，不同路線滿足不同客群，「這個夏天，就是要來屏東玩」！

▲西班牙的空中劇院特別加碼演出，與民眾開心互動，讓民眾相當驚喜。（圖／屏東縣政府提供）

今天的開幕由西班牙的空中劇院揭開序幕，該劇團融入戲劇、馬戲特技等演出形式令人耳目一新，曾多次參與奧運及世界杯足球賽的演出。這次帶來戲碼「唐吉軻德」，靈感來自於米格爾·德·塞凡提斯的著作，現場運用80噸的大型起重機吊起空中舞台，演員雜技表演結合戲劇、文學及科技燈光效果，帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程，驚呼及喝采連連，為活動掀起第一波高潮。

▲西班牙的空中劇院，劇團融入戲劇、馬戲特技等演出形式令人耳目一新。（圖／屏東縣政府提供）

傳播暨國際事務處指出，今年夏日狂歡祭分為三大遊憩區：玩水的地方、跳來跳去的地方、玩遊樂設施的地方，有水上遊樂園、氣墊跳跳床、旋轉木馬、海盜船、充氣滑水道、恐龍樂園等，保證小朋友玩到不想回家。活動期間每週六日則加碼安排國內外知名表演團體演出，以及假日限定市集和DIY課程，大朋友也能找到喜歡的樂趣。

由於園區廣闊，縣府推出貼心服務，現場提供輪椅、娃娃車提供租借，及復康巴士提供預約服務；園區內並備有收費的接駁小火車，單趟每人20元，及遊園車單趟每人100元，帶民眾一覽四林平地森林風光。

▲屏東夏日狂歡祭15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，活動迅速累積超過十萬人次。（圖／屏東縣政府提供）

為歡迎大家多玩幾次，傳播處特別準備了文創小禮物，民眾於活動期間至夏日狂歡祭三次，還可以參加集章送好禮活動，請至服務台索取活動摺頁，集滿三個章就能兌換，數量有限，換完為止。

夏日狂歡祭自即日起至8月27日，每周二及周三為活動休整日，遊樂設施暫停使用，但潮州林後四林平地森林園區照常開放。更多活動訊息請至「2023屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

▲屏東夏日狂歡祭15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，吸引滿場民眾。（圖／屏東縣政府提供）