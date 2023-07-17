查無實據！鄭正鈐、傅崐萁性騷案函送北市府　國民黨：不會吃案

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對立委鄭正鈐涉入男男性騷案及立委傅崐萁涉入餐敘強抱性騷案，國民黨今（17）日公布處理結果，認二案雙方當事人各執一詞，查無實據，且國民黨並非任何一方之雇主，既無管轄權也無明確佐證，依法只能將全案函請主管機關，希望當事雙方的任何爭議，可以在權責的政府機關內獲得公平公正的對待；並強調，不會像民進黨一而再再而三的吃案，國民黨重視性別平權、保護性別權益的立場只會更為堅定。

國民黨表示，前述二案歷經中國國民黨性騒擾申訴處理委員會前後共4次會議與7次訪談相關當事人後作成決議，並於今日依照性別工作平等法以及勞動部104年9月公告之「民眾遭受性騷擾之申訴案件移送管轄機關標準作業流程」規定，正式去函台北市政府，移請權責單位處理。本次二案之處理獲得國民黨性騷擾申訴處理委員會4位外聘與3位內聘委員一致之認可。

文傳會指出，今日函請台北市主理的兩個案件，一是媒體同業申訴於記者餐敘中與黨籍男性立委握手之爭議，另一件則為媒體同業於臉書揭露於9年前（2014年）餐敘時、與後來加入本黨之傅姓立委間發生之紛爭。

國民黨表示，尚在調查中的案子還有包括6月10日有關新北市黨部工作人員疑涉性騷案，仍由新北市黨部查明中，但因當事人已離職及往生，案情查明不易，刻正積極釐清案情中。

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨強調，依勞動部通令全國頒行之標準作業流程可悉，調查處理性騒擾事件時，應依被害人（申訴人）之屬性，分為兩種不同法律程序處理，並分別適用性騒擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育法及跟蹤騷擾防治法予以處理。不同對象各有其不同的處理程序與依據。本次案件因係發生於被害人執行職務場合，故應依照「性別工作平等法」規定，函請由主管機關台北市勞動局處理。

國民黨重申，國民黨重視性別平權、保護性別權益，將持續強化黨內性平意識與既有救濟機制，國民黨對性騷擾事件，一定毋枉毋縱，更不會吃案，若有違法情事，一定依法處理。

對於國民黨今（17）日將案件移送主管機關，男男案申訴人回應「並不意外」，並指目前尚未收到完整調查報告，之後會再行完整回覆。申訴人同時也提醒，性騷擾案件本具有查證困難性質，故《中國國民黨工作規則》第67條第2項規定「申訴人述明事實後，被申訴者否認該事實時，應就該事實之不存在負舉證責任」，期盼國民黨未來加以落實，真正成為一個勿枉勿縱、不會吃案的政黨。