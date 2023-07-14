快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒當選有效

▲北市國民黨新科議員林杏兒因前黨內中常委蕭景田替其行賄，遭檢方提起民事當選無效之訴，今宣判當選有效。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市國民黨新科議員林杏兒因黨內前中常委蕭景田、前黨部執行長曾繁川涉嫌選前以現金6000元至1萬元不等代價行賄數名里長替其求支持，去年12月30日士林地檢署提起民事當選無效之訴，今（14日）士院判決當選有效，全案可上訴。至於，蕭景田等人涉刑事違反選罷法，全案審理中。

去年時任國民黨副發言人林杏兒為北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人，但蕭景田、曾繁川認林選情告急，為求林順利當選，以6000至10000元不等現金放入信封袋，求選區內同黨里長投票及幫忙拉票，林杏兒也於去年12月2日經公告當選。

▲前國民黨中常委蕭景田，涉替同黨議員候選人林杏兒行賄。（資料圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署接獲相關情資後立即分案，由蔡景聖檢察官指揮北市調查處搜索蕭景田住居所等處，約詢曾繁川及多位里長，並通知證人北市議員林杏兒等人到庭，但蕭經傳喚始終未到，檢調前往蕭位於彰化住宅搜查，蕭竟上演「翻牆落跑」，去年12月29日遭通緝，蕭躲了5天，今年1月3日才自行到案，蕭前、後遭2度聲押，法院最後裁定1500萬元交保。

士檢也於去年12月30日依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林法院對林杏兒提民事當選無效之訴，院方於今年1月分案審理。

今（14日）上午11時，士院趕在選罷法規定的6個月內做出審結，合議庭駁回檢方當選無效。全案可上訴。

庭後，林杏兒律師團表示，感謝司法還林杏兒清白，本件從頭到尾無法證明林杏兒有知悉、授意，法院也確實採信我們提出的證據，包含林杏兒刑事部分簽結，均無法顯示林杏兒知悉蕭先生與曾先生的行為，用司法途徑證明林小姐的清白；主要是檢方證據不足，檢方提出的證據也無法證明林杏兒知悉、授意的行為，並不構成要件，感謝司法還林杏兒清白、正義。對此，檢方回應「待收到判決後會再詳細研議」。

根據選罷法第127條規定，選舉、罷免訴訟以二審終結，各審受理法院應於6個月內審結，原則上最晚1年多內就會判決確定，若檢方不滿一審宣判，得提上訴，而二審即定讞，若法院判決當選無效確定，將依法解職。