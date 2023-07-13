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社會 社會焦點 保障人權

為明年選舉超前部署！　士檢結合警、調召開「選舉查察策略會」

▲▼ 陳彥章 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署今召開「選舉查察期前策略座談會」結合團隊展決心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超前部署！第16任總統副總統、第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行投票，士林地檢署今（13日）召開「選舉查察期前策略座談會」，結合檢、警、調等查緝團隊，齊聚一堂，士檢檢察長顏迺偉在會議中指示，將貫徹「嚴查不法，肅本清源」核心宗旨齊心展現維護選舉公正性決心。

士檢檢察長顏迺偉致詞時表示，將依「三項強韌策略、六大策進作為」所提示要領，採取最迅速、有效預防作為與反制措施，一旦查獲妨害選舉一切不法行為，更將速查嚴辦，將幕後主使者一網成擒。另在偵辦策略上，則將緊密結合科技偵查與數位採證等專業，且善用高檢署「科技偵查輔助平臺(AITP)」及新興科技查賄工具，以人查案、以案追人，積極尋求個案突破契機。

至於面對層出不窮的假訊息，則應有正確認知，除即時溯源及要求下架外，必要時，也應依循「偵查不公開作業辦法」等規定，適時對外進行澄清、說明，務求將假訊息的不當影響降到最低，以防不實訊息繼續擴散，甚至侵蝕公平選舉根基。

▼士檢主任檢察官陳彥章也針對「查察賄選工作綱領」進行說明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 陳彥章 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士檢「查察賄選及暴力執行小組」執行秘書陳彥章主任檢察官針對本次大選的「查察賄選工作綱領」向與會北市警察局張榮興局長、新北警察局呂新財副局長、調查局新北市調查處劉永金副處長等機關、單位首長，進行選舉期前查賄報告，也讓各機關針對查賄制暴整體戰略及執行細節交換心得。

士林地檢署也強調，選舉是民主法治的核心，縱容不肖份子或境外勢力妨害、介入選舉，就是默許摧毀民主法治，除將持續積極規劃選舉查察行動外，更將帶領所有查緝機關緊密聯繫、無私合作，以具體行動貫徹邢總長所指「要確保在台灣民主選舉中， 發揮影響力、做出決策的是台灣人民」。

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