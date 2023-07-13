酒店妹三角戀爆情殺！2金主起衝突1人遭捅...搶救9天不治

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區今年3月發生一起三角戀情殺案，25歲廖女在酒店上班，先後與23歲高男、45歲潘男交往，廖女「上岸」後由2男接濟生活開銷，豈料2男相見後起爭執，潘男被高男刺成重傷搶救9天死亡，高被依殺人罪收押至今。士林地檢署今（13日）依殺人罪起訴，為士檢第3件國民法官參審案。

3月21日凌晨警方接獲報案指出，內湖區安康路334巷某民宅內有人輕生，警員趕往現場查看，發現45歲潘姓男子倒臥地上，頭部、手部以及脖子有刀傷，立刻將人送往醫院救治，但由於失血過多陷入昏迷，當時在場的廖女與高男向警方表示，因潘男與廖女發生爭吵後，憤而持刀自戕。

▲23歲高姓男子見到45歲潘姓情敵竟殺紅眼，被依殺人未遂羈押。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據現場有打鬥痕跡，請來鑑識中心採證，發現潘男慣用手為左手，但卻有刀傷在左手臂，認左撇子不可能自傷造成左手臂刀傷，認2人說謊，立即向地檢署聲請拘票，拘提2人到案，檢方複訊後高男被依殺人未遂罪聲押、廖女請回。

據了解，25歲的廖姓女子原本在酒店上班，後來認識23歲的高男、45歲的潘姓男子，同時與2人交往，但是高、潘2人卻不知情，廖女也離開酒店業，改由2男接濟負責生活開銷。

身受多刀的潘男送往三軍總醫院搶救，昏迷指數一直介於2到3並不樂觀，同年月30日家屬忍痛同意拔管，由院方宣告不治，高男罪名也從殺人未遂改為殺人罪。

士林地檢署為國民法官審判程序規定及需求，第一時間依法相驗及分案偵辦外，並啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官共同組成國法案件專案小組，經數月在謹慎、周延蒐證下，今（13日）依殺人罪將高男起訴、廖女予以不起訴。