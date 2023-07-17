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韋伯望遠鏡拍到史上最遠黑洞！已形成130億年　質量等於900萬顆太陽

▲▼韋伯太空望遠鏡最近發現迄今最遙遠的黑洞。（圖／翻攝自NASA官網）

▲韋伯太空望遠鏡最近發現迄今最遙遠的黑洞。（圖／翻攝自NASA官網）

記者葉睿涵／編譯

美國太空總署（NASA）宣布， 迄今為止最先進、體積最大的「韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope）最近探測到了一個活躍的超大質量黑洞，而相關發現是目前所有紀錄中距離地球最遠的黑洞，其年齡更有可能超過130億年。

據CNN報導，這顆黑洞坐落於CEERS 1019星系中。這個古老的星系可能是宇宙大爆炸5.7億年後所形成。NASA透露，新發現的黑洞質量約為900萬太陽質量，幾乎等同於3兆顆地球的質量，但它卻「遠遠小於其他早期宇宙的黑洞」，令科學家對天體中心的黑洞體積能有多小感到困惑。

▲▼韋伯太空望遠鏡最近發現迄今最遙遠的黑洞。（圖／翻攝自NASA官網）

▲CEERS 1019星系可能形成於大爆炸的5.7億年後，可點圖放大。（圖／翻攝自NASA官網）

由於早期宇宙會產生更大的重力井，因此科學家如今還不清楚這麼小的黑洞是如何在早期宇宙形成，但他們發現了CEERS 1019星系也有一些有趣的特徵，比如CEERS 1019與其他星系單一圓盤狀結構的外形不同，它看起來像是一串3個亮點，十分特別。

NASA將本次的新發現歸功於韋伯望遠鏡的先進設備。他們指出，其他黑洞的質量比太陽高出10億倍以上，亮度較高，因此比較容易被探測到；如果沒有韋伯望遠鏡，科學家們就難以發現這類暗淡、遙遠的黑洞，因為使用高靈敏度的儀器來探測不可見的光，並將黑洞聚焦到焦點上，正是韋伯望遠鏡獨特的特點。

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