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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「右批美國霸權、左打民進黨勾結」　邱毅建議金溥聰揭弊好題材

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫，前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，前行政院副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲傳出金溥聰選戰策略有意開始揭發弊案。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近期選情低迷，傳出競選辦公室執行長金溥聰將要開始「揭弊」挽救選情。對此，前立委邱毅16日就在臉書建議，如果金溥聰真想揭弊，眼前就有個現成的好題材，就是美國在台協會（AIT）擴建案，可以「右批美國霸權，左打民進黨勾結」，絕對可以收攬民心，為侯友宜選情加分。

「如果金小刀真想揭弊，眼前就有個現成的好題材」，邱毅指出，AIT的內湖辦事處又要擴建了，原來的6.5公頃，加上新徵的2.7公頃，合計已將近10公頃，而且後來的2.7公頃還是占用了學校用地。他提到，目前AIT內湖新舘已超過美國駐北京大使館的占地面積，而且還超出很多，甚至美國白宮總占地面積也只有7.3公頃，「AIT比白宮還大，這不成笑話嗎？」

此外，邱毅再提到，美國與台灣沒有官方關係，AIT的在冊員工也只有600名，單一個內湖新舘要用到這麽大的土地？附近的居民已強烈抗議，但在公聽會裡，AIT不派人出席溝通協調，也不見民進黨當局的主管官員，擺明這就是美台勾結的產物，而且還傲慢的面對台灣人民，他認為，其中必有「詭」。

邱毅質疑，美國想利用內湖新舘做什麼？做為亞太情報中心？生物戰劑研究中心？還是美軍顧問團的基地？他強調，不管怎樣，民進黨把10公頃土地給美國，置民眾抗議於不顧，就是罔顧「土地正義」，也在賤踏台灣尊嚴。

邱毅表示，金溥聰做為侯競辦執行長，正應該痛打這個議題，「右批美國霸權，左打民進黨勾結」，絕對可以收攬民心，為侯友宜選情加分。他最後喊話，「我等著看，小刀大破美膿包，大戰綠膿包，可別真讓我把你看扁了，以後改稱你金膿包了！」

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