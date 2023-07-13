　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮一戰成名

 ▲▼快訊／台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮一戰成名。（合成圖／資料照、翻攝自YouTube）

▲台南扁友會長黃永田（右）曾扯掉邱毅假髮，一戰成名。（合成圖／資料照、翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

台南扁友會長黃永田11日晚間因大腸癌病逝，享壽73歲。2008年，黃永田在監察院前當眾扯掉前立委邱毅的假髮，聲名大噪。如今辭世，不少友人紛紛在臉書表示哀悼，稱他是「台灣民主勇士」。

2008年12月15日一早，邱毅親自到監察院，舉發裁定前總統陳水扁無保釋放的法官周占春，並要求彈劾。沒想到，黃永田一見邱步出監察院，立刻上前扯下假髮，欲逃離現場，最後被警方壓制。

事後，黃永田聲名大噪，不僅被假髮業者找上代言，還以「假髮殺手」的頭銜拍攝廣告，並由盛竹如擔任配音。不過，他扯髮一事，也被邱毅一狀告上法院，在民事部分付出了30萬元的代價。

▲黃永田以「假髮殺手」之名拍攝廣告。（圖／翻拍自YouTube）

如今黃永田因大腸癌病逝，友人巫清潭在臉書發文悼念，「痛失一位勇敢顧台灣和尚挺阿扁總統的台灣勇士，阿扁總統被拘押，在台北地院出庭時，都會看到永田兄伉儷的身影！從台南北上來聲援，不愧為台南扁友會會長。」

其他友人也紛紛留言追憶，「敬重當年勇於挑戰邱毅的勇士，一路順風」、「台灣英雄，離苦得樂一路好走」、「永田兄，安息吧！痛失臺灣隊友」、「永田兄，無怨無悔，留給愛台灣的人永遠懷念。」

ET快訊
《木曜4》製作團隊全走了！　粉絲崩潰：陳百祥才是靈魂
快訊／警攔查女問「有無穿內衣」　懲處出爐
快訊／台南KTV火警　民眾唱一半狂奔逃命
日本記者西門町訪問　正妹回「台灣就是台灣」甜笑爆紅
快訊／《木曜4》爆集體離職！「陳百祥」沉寂2天曝心聲
快訊／兄弟洋投驚傳離隊　球團證實了
快訊／台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮一戰成名
劉芒黑料再＋1　被挖私下嫌「楊謹華難搞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮一戰成名

板橋幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

張麗善積極改善雲林道路安全　交通部7月10日視導獲讚賞

漢光預演意外！CM-34雲豹甲車撞壞路邊反光鏡　六軍團：將負起賠償

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消　柯營證實：吳子嘉有多場活動要辦

盼勸韓冰選立委！黃呂錦茹五顧茅廬　今傳LINE約見面「未獲回應」

快訊／國軍偵獲26架次共機出海　國防部：應對美軍P-8A反潛機

陸委會民調：89.9%民眾不認同中共軍機艦擾台

大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

不認同賴清德「走進白宮」說　民眾黨團：假和平之名行分化之實

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

小河狸喝完奶以為還有剩　雙手抓著不鬆嘴超級萌❤

快訊／台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮一戰成名

板橋幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

張麗善積極改善雲林道路安全　交通部7月10日視導獲讚賞

漢光預演意外！CM-34雲豹甲車撞壞路邊反光鏡　六軍團：將負起賠償

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消　柯營證實：吳子嘉有多場活動要辦

盼勸韓冰選立委！黃呂錦茹五顧茅廬　今傳LINE約見面「未獲回應」

快訊／國軍偵獲26架次共機出海　國防部：應對美軍P-8A反潛機

陸委會民調：89.9%民眾不認同中共軍機艦擾台

大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

不認同賴清德「走進白宮」說　民眾黨團：假和平之名行分化之實

高鐵乘客乾吃泡麵！　他好心提醒才知對方「不友善遭遇」

福斯「Passat旅行車」亮相！軸距更長、空間更大　最快9月發表

「體操精靈」丁華恬首度拚亞運　坦言：奧運有夢幻感

《木曜4》製作團隊全走了！　粉絲崩潰：陳百祥才是靈魂

邵雨薇路邊唱投幣式KTV！「吳慷仁搶麥高歌」網笑：全感情無技巧

熊儒賢屏東策展「周杰倫、蔡依林」也在內！　重溫流行音樂之美

烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了：要我怎麼回家

快訊／警攔查女問「有無穿內衣」　北市交大懲處出爐

葉倫鞠躬銷美債

國泰證APP「7天當2次」！金管會出手：督促業者合理補償

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

政治熱門新聞

青安購屋貸款再加碼！貸款額度最高1000萬、年限可達40年

快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

林秉樞維持原判　高嘉瑜：無法彌補傷害

國民黨今5度勸進韓冰選立委

台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮

榮泰創數據：716遊行62%網友認正當性不足

為都更深夜再槓郭台銘　林右昌開酸：郭董是生意人政府不是

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

快訊／板橋私幼餵藥案「全不起訴」　吉的堡總公司回應了

台巴建交66周年　準總統訪台會見蔡英文

幕後／「世紀合體」推手是他　挺侯、挺郭派已有「別再分裂」共識

幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

更多熱門

相關新聞

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

國民黨總統參選人侯友宜近期選情低迷，引發藍營支持者焦慮，甚至出現「換侯」聲浪。對此，前立委邱毅12日再度在臉書寫下「給國民黨中常委的一封公開信」，誠心建議不要提「換侯方案」，改提他日前和前立委蔡正元所建議的「非綠大聯盟整合方案」。

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

曝「柯侯郭」三人最重要策略　邱毅：爭取做穩定的老二

曝「柯侯郭」三人最重要策略　邱毅：爭取做穩定的老二

侯友宜美麗島民調排第三　前立委點「3危機」：棄保效應難免

侯友宜美麗島民調排第三　前立委點「3危機」：棄保效應難免

喻金溥聰像侯友宜門神　前立委：讓小雞變乖、黨內雜音減少

喻金溥聰像侯友宜門神　前立委：讓小雞變乖、黨內雜音減少

關鍵字：

台南扁友會黃永田邱毅

讀者迴響

熱門新聞

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

KID「有一個白癡到處道人是非」

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面