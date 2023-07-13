快訊／台南扁友會長黃永田病逝　曾扯掉邱毅假髮一戰成名

▲台南扁友會長黃永田（右）曾扯掉邱毅假髮，一戰成名。（合成圖／資料照、翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

台南扁友會長黃永田11日晚間因大腸癌病逝，享壽73歲。2008年，黃永田在監察院前當眾扯掉前立委邱毅的假髮，聲名大噪。如今辭世，不少友人紛紛在臉書表示哀悼，稱他是「台灣民主勇士」。

2008年12月15日一早，邱毅親自到監察院，舉發裁定前總統陳水扁無保釋放的法官周占春，並要求彈劾。沒想到，黃永田一見邱步出監察院，立刻上前扯下假髮，欲逃離現場，最後被警方壓制。

事後，黃永田聲名大噪，不僅被假髮業者找上代言，還以「假髮殺手」的頭銜拍攝廣告，並由盛竹如擔任配音。不過，他扯髮一事，也被邱毅一狀告上法院，在民事部分付出了30萬元的代價。

▲黃永田以「假髮殺手」之名拍攝廣告。（圖／翻拍自YouTube）

如今黃永田因大腸癌病逝，友人巫清潭在臉書發文悼念，「痛失一位勇敢顧台灣和尚挺阿扁總統的台灣勇士，阿扁總統被拘押，在台北地院出庭時，都會看到永田兄伉儷的身影！從台南北上來聲援，不愧為台南扁友會會長。」

其他友人也紛紛留言追憶，「敬重當年勇於挑戰邱毅的勇士，一路順風」、「台灣英雄，離苦得樂一路好走」、「永田兄，安息吧！痛失臺灣隊友」、「永田兄，無怨無悔，留給愛台灣的人永遠懷念。」