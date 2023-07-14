AIT內湖館區擴建惹民怨　蔣萬安喊話中央「事緩則圓」

記者陳家祥／台北報導

美國在台協會（AIT）爭取現址旁的北市內湖國中旁金湖校區用地擴建，引發在地居民不滿。針對是否將該地爭取回台北市做使用，市長蔣萬安14日受訪時說，該塊土地有96％屬於中央，財政部於2019年也發文「廢止撥用」；但他強調，絕對以市民的聲音為優先，呼籲中央「事緩則圓」達成雙贏。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）



蔣萬安說，這個案子目前由外交部和AIT協調處理，「身為台北市長，我絕對重視市民朋友的聲音，我認為事緩則圓」，包括里長、市民朋友，在當天的說明會也有提出很多疑問、很多不同的意見，這個部分希望中央，包括外交部以及相關單位，都能夠持續跟地方加強溝通，做清楚的說明，「一定要傾聽地方的聲音，才能達到雙贏的局面」。

媒體追問，是否代表希望將地爭取下來？蔣萬安說，這塊地有96%都已經回歸給中央國產署，在2019年的時候，財政部有一個公文已經廢止撥用，原本早期是撥用給台北市政府，看是要做什麼規劃，可是2019年財政部已經廢止撥用，96%的產權回到中央國產署。

蔣萬安強調，身為台北市長，絕對以市民朋友的考量為最優先，絕對是希望各方都加強溝通，「既然地方有一些聲音，我們就是聆聽，而且做清楚的說明，我想事緩則圓，希望達成雙贏」。