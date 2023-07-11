高中生騎車遭8旬翁撞死！家屬慟：只是去上學...檢2原因建請減刑

記者黃宥寧／台北報導

北市南港車站前發生一起死亡車禍，82歲黃姓男子開車欲前往新北市坪林區種菜，行經市民大道、興華路口時，與對向騎乘機車直行的19歲陳姓高中生發生碰撞，陳男當場人車倒地，到院前死亡。痛失愛子的陳姓父母則對黃翁提告，士林地檢偵結，依過失致死罪提起公訴，考量其高齡建請法院減輕其刑。

起訴指出，今年3月17日上6時許，黃姓老翁駕駛車輛沿市民大道8段行駛，行經市民大道、興華交岔路口前左轉，直接撞上騎乘機車的陳姓男高中生，2車因超速閃避不及發生嚴重碰撞，陳男當場連人帶車摔倒在地，緊急送往三軍總醫院急救後，因到院前心跳停止，仍於同日8時50分許宣告不治。

痛失愛子的陳姓父母難過表示，兒子早晨從汐止家中騎車出門，準備到新店學校上課，沒想到竟會在上學途中發生意外，讓白髮人送黑髮人的他們也決定提起告訴。

▲陳姓男高中生騎乘機車遭黃姓老翁撞上。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

警詢、偵查時，黃姓老翁均坦承犯行，而北市車輛行車事故鑑定書也指出，是黃翁左轉彎車不讓直行車先行，為肇事主因，陳姓高中生超速行駛為肇事次因。

檢方根據路口監視器影像、醫院診斷證明書等，依過失致死罪將黃翁提起公訴，但考量行為時是滿80歲，依法減輕其刑，同時建請法院考量他在肇事後，在偵查機關尚未發覺犯罪前，已停留在現場，並向前來處理事故員警坦承肇事，依規定再給予1次減刑。