　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成年禮金「文化幣」使用破1.6億！違規商家遭下架　最重罰5年徒刑

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲「文化幣」開放領取3周來，抵用金額破1.6億。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

專屬18-21歲青年1200點「成年禮金」自6月6日正式開放領取，3周來抵用金額破1.6億！不過，文化部也發現有店家異常使用，或有民眾低價收購成年禮金等情形，文化部除了即刻暫停店家適用資格外，也強調這些作為可能已觸犯刑法詐欺等罪，最高可處5年有期徒刑。

文化部說明，成年禮金「文化幣」APP截至6月27日，註冊人數約65.5萬，文化幣領取人數達60萬。以使用類型來看，前3名類別為「書店及出版類」、「流行音樂類」、「藝文展演及文化體驗類」，其中獨立書店在消費2點送1點的加持下，使用金額佔整體消費金額約10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於各界關注「非6都」尤其偏鄉使用可能較為不佳情況，經過分析「各縣市使用金額佔領取金額比例」，除了離島確實較低以外，其餘各縣市都有2成以上，且6都、非6都並無明顯差異，顯見初步達到產業精準振興及區域均衡的目標。

對於成年禮金在開放領用初期，就創下高領用率，文化部長史哲表示，除了持續透過加碼措施，刺激消費、創意書市及偏鄉巡演深入各縣市，文化部也將有效運用「文化幣」APP後台的大數據監控，針對需要強化的使用者、使用類型、區域等，加強各項驅動策略，以達成「疫後藝文產業最大規模擾動」的政策目標。

▲▼成年禮金「文化幣」注意事項。（圖／文化部）

▲成年禮金「文化幣」注意事項，轉售可能觸法。（圖／文化部）

此外，為能使成年禮金發揮開啟青年朋友藝文接觸機會，透過文化參與及體驗臺灣之美來「轉大人」的核心價值，避免成年禮金遭不當濫用，文化部於成年禮金開放領用同時也啟動「網路巡查」，目前已確認有數件違規案例。

違規情況包含：藝文消費點販售品項與申請項目不符、透過網路平台販售而非實體交易商品、交易異常，在社群或拍賣平台低價收購文化幣賺取價差等情形。文化部已立即暫停違規商家的銷售或使用資格，同時聯繫平台配合下架，並協請平台管制會員行為。

文化部表示，依「文化部辦理青年文化體驗試辦計畫作業要點」規定，成年禮金應用於實體場域消費為原則；成年禮金之使用不得找零、轉售，亦不得另再兌換成等值現金；店家應對於所提出憑證之交易事實及真實性負責。

對於違反相關規定者，文化部得撤銷民眾領取資格、店家收款資格，並追回已撥付款項。同時，民眾或店家違法利用文化幣獲取不當利益的行為，可能涉及刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑，以及第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，並沒收不法所得，提醒民眾切勿以身試法。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

快訊／10縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間開炸　最新警戒區域曝

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

快訊／10縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間開炸　最新警戒區域曝

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

台南最新極簡風「茶蘼酒吧」！汲飲葡萄酒享深夜微醺　還有米街特調

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

工藝中心推文化幣工藝加碼系列活動

工藝中心推文化幣工藝加碼系列活動

國立台灣工藝研究發展中心為響應文化部針對18至21歲青年發送成年禮金，每人可享1200點「文化幣」，串聯全台文創工藝類店家提供豐富多元的工藝體驗與消費選擇，作為青年專屬的成年祝福，符合條件者可至全台文化幣合作藝文消費點之「文創工藝類店家」，購買工藝品或工藝手作體驗活動。

成年禮金60萬人註冊！18歲YouTuber帶路逛書店

成年禮金60萬人註冊！18歲YouTuber帶路逛書店

新北文化成年禮金加碼　留下精彩文化體驗回憶

新北文化成年禮金加碼　留下精彩文化體驗回憶

不只買書！他找出「文化成年禮金」隱藏用法

不只買書！他找出「文化成年禮金」隱藏用法

朱立熙：國家影視中心董座藍祖蔚是性騷慣犯

朱立熙：國家影視中心董座藍祖蔚是性騷慣犯

關鍵字：

成年禮金文化部文化幣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面