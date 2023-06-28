成年禮金「文化幣」使用破1.6億！違規商家遭下架　最重罰5年徒刑

▲「文化幣」開放領取3周來，抵用金額破1.6億。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

專屬18-21歲青年1200點「成年禮金」自6月6日正式開放領取，3周來抵用金額破1.6億！不過，文化部也發現有店家異常使用，或有民眾低價收購成年禮金等情形，文化部除了即刻暫停店家適用資格外，也強調這些作為可能已觸犯刑法詐欺等罪，最高可處5年有期徒刑。

文化部說明，成年禮金「文化幣」APP截至6月27日，註冊人數約65.5萬，文化幣領取人數達60萬。以使用類型來看，前3名類別為「書店及出版類」、「流行音樂類」、「藝文展演及文化體驗類」，其中獨立書店在消費2點送1點的加持下，使用金額佔整體消費金額約10%。

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至於各界關注「非6都」尤其偏鄉使用可能較為不佳情況，經過分析「各縣市使用金額佔領取金額比例」，除了離島確實較低以外，其餘各縣市都有2成以上，且6都、非6都並無明顯差異，顯見初步達到產業精準振興及區域均衡的目標。

對於成年禮金在開放領用初期，就創下高領用率，文化部長史哲表示，除了持續透過加碼措施，刺激消費、創意書市及偏鄉巡演深入各縣市，文化部也將有效運用「文化幣」APP後台的大數據監控，針對需要強化的使用者、使用類型、區域等，加強各項驅動策略，以達成「疫後藝文產業最大規模擾動」的政策目標。

▲成年禮金「文化幣」注意事項，轉售可能觸法。（圖／文化部）

此外，為能使成年禮金發揮開啟青年朋友藝文接觸機會，透過文化參與及體驗臺灣之美來「轉大人」的核心價值，避免成年禮金遭不當濫用，文化部於成年禮金開放領用同時也啟動「網路巡查」，目前已確認有數件違規案例。

違規情況包含：藝文消費點販售品項與申請項目不符、透過網路平台販售而非實體交易商品、交易異常，在社群或拍賣平台低價收購文化幣賺取價差等情形。文化部已立即暫停違規商家的銷售或使用資格，同時聯繫平台配合下架，並協請平台管制會員行為。

文化部表示，依「文化部辦理青年文化體驗試辦計畫作業要點」規定，成年禮金應用於實體場域消費為原則；成年禮金之使用不得找零、轉售，亦不得另再兌換成等值現金；店家應對於所提出憑證之交易事實及真實性負責。

對於違反相關規定者，文化部得撤銷民眾領取資格、店家收款資格，並追回已撥付款項。同時，民眾或店家違法利用文化幣獲取不當利益的行為，可能涉及刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑，以及第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，並沒收不法所得，提醒民眾切勿以身試法。