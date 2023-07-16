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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

716凱道遊行獨缺賴清德　民進黨：遺憾淪政治秀場

▲▼「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌前往民進黨中央黨部遞送邀請函。（圖／記者李毓康攝）

▲「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢（右）與黃國昌（左）。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）將在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲均將出席。對此，民進黨發言人張志豪痛批，這場遊行已經變成「政治秀場」，以及郭、侯「二階初選」的秀場。

張志豪稍早受訪表示，民進黨經過長時間的評估，也尊重人民集會遊行的基本權利，但比較可惜的是，這段時間以來，遊行的主訴求一變再變、一改再改，幾乎是混淆視聽，讓外界搞不清楚遊行的主訴求是什麼，從居住正義和司法正義，到今天變成所謂的公平正義遊行，其中也可以看到，柯文哲、侯友宜、郭台銘要出席，讓這場遊行幾乎已經變成「政治秀場」，以及侯、郭之間的「二階段初選」的秀場，民進黨對此感到遺憾。

張志豪說，公共政策是長久累積的，民進黨政府自2016年總統蔡英文執政以來，推動囤房稅2.0、興辦社會住宅，也在租賃市場推動長時間的努力。他反問，今天要出席遊行的侯友宜，現在還是新北市長，在擔任新北市長期間為居住正義做了什麼事情？新北市連一塊市有地都不肯提出作為社會住宅，社會住宅規劃掛蛋；有關文大宿舍案從90幾間變成100多間的出租套房，請問要不要先調降套房租金？目前六都僅新北市囤房稅率採最低1.5％，侯過去根本沒有作法，今天去上街訴求居住正義，令人感到質疑。

張志豪暗指，今天遊行的召集人（指黃國昌）有佔用國有地、自用住宅違建等爭議，其應該親自面對，若有涉及違法，即須向社會大眾清楚交代，而不是用直播的方式簡單回應。

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