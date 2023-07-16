游盈隆評賴清德民調維持得不差　談「天花板問題」有點古怪、奇特

▲民進黨總統參選人、副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德在目前三腳督得情勢中，民調一直穩居第一，民調大約都維持在三成六左右，引起外界揣測是否已達「天花板」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆16日則在臉書指出，賴清德在三腳督情況下，三成六支持度可以說一點都不差，某些人以此大談「民調天花板」問題，姑且不論其政治動機和目的，這樣的問題意識是古怪的、奇特的。

游盈隆表示，2024總統大選，當鴻海創辦人郭台銘執意參選，藍營亂成一團，藍白合前景暗淡，民眾黨參選人柯文哲異軍突起時，不少論者將目光轉移到賴清德民意支持度。「賴清德民調為什麼停留在三成五左右？」、「為什麼賴清德民調無法突破四成？」、「賴清德民調已經碰觸到天花板，再也上不去了嗎？」，他指出，換言之，「賴清德民調天花板已經成形」的說法，不逕而走，連部份綠營人士都信以為真。

對此，游盈隆提出兩個例子作為討論的基礎。第一，他舉例，2012總統大選，馬英九、蔡英文、宋楚瑜三足鼎立，根據他個人所做的六次全國性民意調查，從2011年8月至2012年1月，有以下的發現：馬英九在大多數時間皆領先蔡宋二人，他的民意支持度在12月以前都沒超過36.8%，當時也沒有人在談馬英九民調天花板問題；同一時間，蔡英文民調最高32%，宋楚瑜民調最高13%。

第二，游盈隆提到，2020總統大選，主要是蔡韓之爭，宋楚瑜遲至11月才出現。根據台灣民意基金會民調，從2019年6月到10月，蔡英文除7月民意支持度是45%，領先韓國瑜5個百分點外，其他時間都維持在51%以上，一直到選前為止。

游盈隆分析，根據這兩項經驗證據，可以發現，有些選舉有其歷史特殊性，例如2020總統大選，因此不宜以2020蔡英文民意支持度為標準，去討論2012馬英九的民意支持度；同理，也不宜用來討論2024賴清德的所謂「民調天花板」問題。

游盈隆指出，從某個角度看，比較2012與2024總統大選候選人的民意支持度，反而較具有比較的意義，因為這兩次選舉都沒有重大外部事件或危機出現，如香港反送中事件。

游盈隆認為，賴清徳民意支持度自今年三月以來，已居於穩定領先的地位，最近兩個月也都維持在三成六左右，整體而言，這和2012馬英九經驗較接近，畢竟，在三腳督情況下，三成六支持度可以說一點都不差。他直言，某些論者以此大談賴清德民調天花板問題，姑且不論其政治動機和目的，這樣的問題意識是古怪的、奇特的。